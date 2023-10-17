Поссорился с SHAMAN? Почему отменили концерты Газманова в России Концертный тур Родиона Газманова по Уралу был отменен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Олег Газманов с сыном Родионом Газмановым

Певец и музыкант Родион Газманов в своих социальных сетях рассказал, что его концертный тур по Уралу был отменен. Какие известны подробности, при чем тут исполнитель SHAMAN? Правда ли, что между артистами произошла ссора?

Что известно о концертах Газманова

С 19 по 22 октября Родион Газманов планировал отправиться в тур «Моя гравитация» по Уралу. Концерты планировались в четырех городах: 19 октября — Первоуральск (ДК Первоуральска), 20 октября — Красноуфимск (ЦКиД), 21 октября — Асбест (ККТ «Прогресс»), 22 октября — Сысерть (ДК им. И. П. Романенко).

Артист обещал, что зритель услышит «любимые хиты и новые песни». Газманов вместе с группой музыкантов активно готовился к выступлениям.

«Друзья, с 19 по 22 октября мы отправляемся в тур по уральским городам! Выступать будем в Первоуральске, Красноуфимске, Асбесте и Сысерти. В программе как всеми любимые хиты, так и новые песни. И, разумеется, будем читать стихи! Готовы встречать?» — написал артист в своих социальных сетях.

Из-за чего отменили концерты, при чем здесь SHAMAN

Вечером 16 октября Родион Газманов в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал пост, где сообщил, что запланированный тур по Уралу отменяется.

«Ребят, тур по Уралу отменен. Так бывает. В следующий раз сделаем лучше, благо выводы уже есть», — написал он.

По информации издания «Утро.ру», концерты могли быть сорваны из-за конфликта исполнителя с его коллегой SHAMAN. Газманов опубликовал в соцсетях фотографию с исполнителем хита «Я русский» и дополнил снимок комментарием.

«Ярослав Дронов. Он же Шаман. Он же певец, композитор и автор песен. Кстати, каких?» — написал Газманов.

Через некоторое время Родион объяснился, сказав, что не имел в виду ничего негативного и что сохраняет с Дроновым хорошие взаимоотношения.

«Ярослав — крутейший исполнитель, пишущий крепкие хиты, очень здорово умеющий держать публику. И, как выяснилось при личном знакомстве, еще и человек хороший», — написал музыкант.

Также Родион Газманов пообещал своим поклонникам приехать на Урал и дать хотя бы один концерт.

«Но есть один момент, который я не смогу так просто оставить, — это мое обещание, что я выступлю в Первоуральске, даже если мне придется выйти на площадь с гитарой. Завтра эта информация будет официально, а пока пишу вам, чтобы подготовились. Я решил самостоятельно организовать один концерт в Инновационном культурном центре Первоуральска. Для меня это важно», — подчеркнул артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN

Где все-таки состоится один из запланированных концертов

Газманов на своей странице во «ВКонтакте» сегодня днем сообщил, что 19 октября концерт в Первоуральске все же состоится.

«Площадка оплачена, билеты на самолет куплены, и концерт в Первоуральске точно состоится!» — написал певец.

Также он обратил внимание, что выступление будет в зале, где всего 200 мест.

«Приходите сами и приводите друзей. Увидимся и услышимся 19 октября в Инновационном культурном центре Первоуральска. Начало концерта в 19:00!» — заявил Газманов.

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