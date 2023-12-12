Жизнь после Евровидения, рождение сына: куда пропала певица Дина Гарипова

Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Дина Гарипова

Певица Дина Гарипова в последнее время пропала из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, как живет?

Чем известна Дина Гарипова

Дина Гарипова родилась 25 марта 1991 года в Татарстане, в городе Зеленодольск. С шестилетнего возраста она изучала вокал в театре «Золотой микрофон» в своем родном городе.

В 1999 году Гарипова стала лауреатом I степени Всероссийского конкурса «Жар-птица» (Иваново), в 2001-м — лауреатом I степени республиканского фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

В 2005 году артистка стала лауреатом международного конкурса в городе Тарту (Эстония), в 2008 году заняла первое место в фестивале «Созвездие-Йолдызлык». Затем она выступала с заслуженным артистом Татарстана Габдельфатом Сафиным, побывав с его музыкальным коллективом на гастролях.

В 2008 году певица вместе с театром «Золотой микрофон» приняла участие в международном конкурсе во Франции с мюзиклом, коллектив завоевал Гран-при. В начале 2010 года Гарипова дебютировала на конкурсе «Зимняя эстрада» с собственным музыкальным коллективом и стала победителем.

В то же время артистка поступила в Казанский федеральный университет на факультет журналистики. Но спустя время решила попробовать свои силы в Москве, направив заявку на участие в первом сезоне передачи «Голос» на Первом канале.

В 2012 году Гарипова прошла отбор не только в российское шоу, но и успешно преодолела кастинг на британский телепроект Britain’s Got Talent. При этом певица сделала выбор в пользу РФ.

В «Голосе» Гарипова попала в команду Александра Градского. В декабре 2012 года она победила с 66,2% голосов. На следующий день после финала Гариповой присвоили звание заслуженной артистки Республики Татарстан.

В 2013 году исполнительница представляла Россию на конкурсе «Евровидение», проходившем в Швеции. Она вышла в финал, где заняла пятое место.

Фото: Руслан Рощупкин/РИА Новости Победительница вокального телевизионного конкурса «Голос» Дина Гарипова (в центре) и актер Дмитрий Нагиев

Что известно о личной жизни Дины Гариповой

Дина Гарипова вышла замуж в 2015 году. Ее избранником стал Равиль Бикмухаметов. Свадьбу провели по мусульманскому обычаю, медовый месяц молодожены провели на Кубе.

В июне 2022 года артистка родила сына Адама.

Чем сейчас занимается Дина Гарипова

После Евровидения Дина Гарипова продолжила выступать на сцене, а также начала писать свою музыку, но в больших мероприятиях участие больше не принимала.

Сейчас исполнительница редко дает концерты, посещает светские события и публикует снимки в соцсетях, поскольку много времени проводит с семьей и сыном.

«Я стараюсь максимально много времени посвящать ребенку. От некоторых мероприятий пока отказываюсь, потому что понимаю: сейчас такое время, когда малыш особенно во мне нуждается. И я не хочу часто оставлять его без своего внимания. Каждый концерт планирую заранее, чтобы было с кем оставить сына, подготовить все необходимое для него и спокойно работать. Рада, что организаторы концертов с пониманием относятся к моему новому статусу и стараются прислушиваться к моим просьбам, например устроить выступление так, чтобы я скорее попала домой», — рассказывала певица порталу StarHit.

19 ноября она выступила в филармонии имени Тукая. Другие концерты Гариповой в ближайшее время не запланированы.

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