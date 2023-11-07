Уход со сцены, поддержка СВО: как сейчас живет певица Эдита Пьеха

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Эдита Пьеха

Народная артистка СССР Эдита Пьеха после пандемии коронавируса перестала выходить на сцену и появляться на светских мероприятиях. Куда пропала исполнительница, чем она занимается сейчас?

Чем сейчас занимается Эдита Пьеха

Внук Эдиты Пьехи певец Стас Пьеха рассказывал, что после пандемии COVID-19 артистка перестала выходить на публику, поскольку она поглощена размеренной жизнью за пределами города. Он уточнил, что бабушка покинула сцену не из-за проблем со здоровьем.

«Она уже пару лет не выступала и огорчается, что нет сил. Сейчас деятельность минимальная, она в основном на диване в гостиной, что-то иногда читает, что-то смотрит по телевизору, но я вижу, что она подустала. Пришло время ей отдохнуть. Надеюсь, будет у нее еще желание выйти на сцену, очень в это верю. Пусть это в 90 лет будет, мы подождем», — говорил Пьеха.

В январе 2023 года исполнительница прошла обследование. Стас Пьеха отметил, что «свиной грипп ее миновал».

«Сейчас Эдита дома, все хорошо, она чувствует себя получше и пободрее, прошла обследования. Конечно, хочу увидеть бабушку, поддержать, настроить на позитив. Понимаю, что надо чаще видеться, потому что годы идут, никто не молодеет, и времени, может быть, не так много, как кажется», — рассказывал музыкант в интервью Teleprogramma.pro.

Пьеха также подчеркивал, что бабушка смотрит программы, в которых он принимает участие. При этом исполнительница не следит за новостями шоу-бизнеса.

«Если она смотрит шоу, в которых я участвую, то критикует всех, кроме меня. Но надо добавить, что шоу-бизнесом бабушка сейчас почти не интересуется», — признавался артист в подкасте «Ниче святого».

Внучка Эдиты Пьехи Эрика Быстрова также рассказывала, что бабушка перестала появляться на публике из-за того, что устала и хочет пожить для себя.

«Она не хочет публичной жизни — устала. Ей нравится спокойная загородная жизнь. Из-за здоровья она не хочет быть обязанной поехать на концерт, поэтому приняла решение отказаться от подобной деятельности. Часть своей жизни народу она уже отдала, и сейчас время жить для себя», — делилась она.

Фото: Valeriy Matusov/Global Look Press Эдита Пьеха

Почему Эдиту Пьеху избрали почетной гражданкой Петербурга

В мае этого года 85-летнюю Эдиту Пьеху избрали почетной гражданкой Санкт-Петербурга с 15-й попытки.

Заксобрание Петербурга приняло решение о присвоении статуса почетного гражданина 24 мая на закрытом заседании. Статус почетной гражданки, кроме певицы, получила также блокадная учительница заслуженный ленинградский педагог Надежда Строгонова.

В 2023 году Пьеху номинировали на это звание в 15-й раз (по некоторым данным — в 18-й). В последний раз она входила в список кандидатов в 2020 году, когда звания почетных горожан были присвоены директору Центра им. Алмазова Евгению Шляхто и начальнику ГУП «Петербургский метрополитен» Владимиру Гарюгину.

Что Эдита Пьеха говорила про спецоперацию

Эдита Пьеха не комментирует происходящие в стране события, однако ее дочь певица Илона Броневицкая в эфире канала «Россия 1» заявляла, что мама поддерживает действия властей РФ.

«Мама — гражданин своей страны, когда-то она присягнула на верность Ленинграду. Она бывала и в Афганистане, и других горячих точках. Мы на стороне своей родины!» — отмечала Броневицкая.

По ее словам, Пьеха поддерживает спецоперацию. Кроме того, ее внук Стас Пьеха давно находится в «черном списке» Украины из-за выступлений в Донбассе и Крыму. С 2014 года в ДНР и ЛНР к певцу подходили местные жители и спрашивали, «когда они смогут вернуться в родную гавань, в Россию».

«На нас лежит миссия быть там, где мы нужны. Добро не может не победить зло», — уверена Броневицкая.

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