Гибель родителей, сын в США, ссоры с женой: где сейчас певец Сергей Крылов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Сергей Крылов

Актер, певец и шоумен Сергей Крылов в последнее время пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации. Чем он занимается сейчас, где и как живет?

Чем известен Крылов

Сергей Крылов родился 25 августа 1961 года в Туле. Его мама, Валентина Ильинична, работала на предприятии оборонной промышленности. С родным папой мальчика она развелась, его воспитывал отчим, ветеран войны Алексей Тарханов, который был авторитетом для Крылова.

В 1977 году он окончил музыкальную школу, спустя год — общеобразовательную. Крылов решил поступить в театральный институт в Ярославле. Это удалось ему не сразу, но в 1985 году он окончил высшее учебное заведение.

Его творческий путь начался в Москве. После получения диплома он стал работать в звукозаписывающей студии. В 1986 году состоялись его первые гастроли.

Какая трагедия случилась в семье Крылова

В 2004 году родители Сергея Крылова были убиты в собственной квартире. На тот момент его маме было 63 года, а отчиму — 78 лет.

Что известно о личной жизни Крылова

Сергей Крылов был женат два раза. С первой избранницей, Ларисой Макаровой, он познакомился в Туле. В браке родилась дочь Каролина, но супруги быстро развелись. Крылов признавался, что редко общается с наследницей.

В 2012 году СМИ нашли Каролину, которая жила в плохих условиях. Историю предали огласке, и это стало первым шагом на пути к началу общения папы и дочки.

Следующую избранницу артист встретил в студенческие годы, ею стала Любовь Дубовик. В 1992 году она подарила шоумену сына Яна.

В браке с Дубовик Крылов состоит по сей день, хотя у супругов случались периоды серьезных кризисов. В 2012 году шоумен заявил, что все разводы и расставания происходят по вине женщин, а в подтверждение привел собственный пример.

«Был период, когда мы четыре года с женой не разговаривали. У нее появились необоснованные обиды на меня, претензии, что я стал как-то по-другому разговаривать. Но в итоге первый шаг к примирению сделала она. Поэтому думайте, кому вы собираетесь отдаться, а потом не рыдайте в случае чего», — говорил музыкант.

Пара сейчас живет в гостевом браке, поскольку Дубовик с сыном живут в США, а Крылов обосновался в Сочи.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Сергей Крылов

В какие скандалы попадала дочь Крылова

В 2022 году дочь Сергея Крылова Каролина привлекла к себе внимание прессы. Тогда она на камеру вступила в интимную связь с партнером на фоне православного храма в Зареченском районе Тулы.

В марте этого года в Сети появилась информация о задержании женщины. Она напала на сотрудника полиции в ночном клубе в Туле.

Чем сейчас занимается Крылов

Сергей Крылов сейчас живет в Сочи. Он изредка дает концерты, пишет песни, а также выступает на корпоративах.

Сам артист в интервью признавался, что доволен жизнью.

Читайте также:

Авария, дочь на «Голосе», алкоголизм: куда пропал певец Трофим

Слухи о расставании с Тодоренко, шоу в Узбекистане: где сейчас Влад Топалов

Смерть детей, роман с Пугачевой, молодая жена: куда пропал Владимир Кузьмин