Авария, дочь на «Голосе», алкоголизм: куда пропал певец Трофим SHOT: автомобиль певца Трофима попал в ДТП в Новой Москве

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Трофим (Сергей Трофимов)

Автомобиль исполнителя Сергея Трофимова, известного как Трофим, попал в аварию в Москве. Пострадал ли артист, что сообщают его представители, как его дочь участвовала в «Голосе» и как он справился с алкозависимостью?

Что известно об аварии с участием машины Трофима

Машина певца попала в ДТП на 1-й Ватутинской улице в Новой Москве.

«Авто артиста Genesis столкнулось с Volkswagen Tiguan. Предварительно, никто не пострадал», — писал Telegram-канал «112».

Как заявил NEWS.ru директор музыканта, в момент ДТП артиста в машине не было, он сейчас находится на гастролях.

«Сергей Трофимов находится на гастролях, зайдите на сайт и посмотрите. Его не может быть в Новой Москве», — сообщил представитель певца.

По данным SHOT, музыкант сейчас находится в Новом Уренгое. Завтра у него там концерт. В машине Трофима был только его водитель.

Что сейчас делает Трофим

Как признавался сам артист, он далек от мира шоу-бизнеса. По его словам, он занимается исключительно творчеством, а свободное время уделяет семье: маме Нине Татарниковой, второй супруге Анастасии Никишиной и трем детям.

На ближайшее время у Трофима расписаны концерты в разных городах России. В среду, 6 декабря, артист выступит в Новом Уренгое. Через три дня, 9 декабря, у Трофима запланирован концерт в Ноябрьске.

3 января состоится концерт певца в Санкт-Петербурге. Артист выступит в КДЦ «Ижорский» в Колпино.

На сайте сервиса «Яндекс.Афиша» гастроли Трофима расписаны до 14 мая 2024 года. За этот период артист сыграет в Москве, Великом Новгороде, Самаре, Южно-Сахалинске, Красноярске и других российских городах.

Что известно о проблемах Трофима с алкоголем

В одном из интервью «Светской хронике» Трофимов рассказал, что едва не загубил свою карьеру из-за пристрастия к спиртному. По его словам, в юности он страдал от этой пагубной привычки и злоупотреблял наркотиками. Побороть зависимости артисту помог врач.

«Профессиональный рефлексолог. Достаточно один раз в год на иголочки к нему сходить, и все», — рассказывал певец.

После этого Трофим бросил пить и сконцентрировался на творческой карьере.

Что известно о личной жизни Трофима

Трофимов дважды женат, имеет троих детей. Первой супругой артиста была его поклонница Наталья Герасимова. В браке у них родилась дочь Анна. Его первый брак был непростым. Близкие считали, что женщина вышла за Трофима в корыстных целях.

Наталья долго не хотела соглашаться на развод. Она обвиняла Трофима в неуплате алиментов на их общую дочь. А позже решила отсудить у него земельный участок и коттедж.

«20 соток земли и коттедж в 2004 году оценили в 10 миллионов рублей, или почти $400 тысяч по тогдашнему курсу. А заплатил Сергей мне $100 тысяч», — говорила экс-супруга.

Второй раз Трофим женился на танцовщице Анастасии Никишиной. У пары двое детей — сын Иван и дочь Елизавета.

Почему дочь Трофима выгнали из «Голоса»

15-летняя Елизавета Трофимова в октябре текущего года вышла в полуфинал вокального телешоу «Голос. Уже не дети». На этом этапе юная певица исполнила композицию «Кажется».

Наставник Трофимовой Егор Крид не пропустил девушку в финал конкурса. В своем обращении он призвал Елизавету не бросать музыку.

«Не бросай музыку! Не бросай! Не бросай! Никогда ее не бросай, потому что это твое! Несмотря на все то, что тебе пишут. Конечно, когда ты дочь известного отца, то всегда считают, что ты добилась чего-то благодаря ему. Ты каждый раз выходила на сцену здесь и доказывала, что всего этого добилась сама, своим трудом и талантом», — заявил Крид.

В то же время NEWS.ru уточнял, что после прохождения в полуфинал Трофимова стала объектом критики в социальных сетях, а зрители телешоу обвиняли жюри в предвзятости.

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