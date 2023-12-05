«Сидел на шее, изменял»: названы причины развода Кати Лель с мужем StarHit.ru: Лель развелась с мужем из-за частых ссор

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель могла развестись с супругом Игорем Кузнецовым из-за его измен и низких заработков, пишет StarHit.ru со ссылкой на близкого знакомого пары. По данным издания, муж исполнительницы «сидел на ее шее» и позволял себе флирт с другими женщинами. Из-за этого у пары часто случались ссоры, говорится в сообщении.

Игорь, можно сказать, сидел на ее шее, получал в разы меньше жены, периодически у них из-за этого случались стычки и скандалы [...] Катя уверена, что муж ей еще и изменял, сцены ревности ему закатывала, расстраивалась. Но Игорь, разумеется, все отрицал. Они разъехались еще в прошлом году, — цитирует StarHit.ru слова знакомого пары.

Ранее 49-летняя Лель после сообщения о своем разводе устроила танцы на яхте в Омане. Артистка поделилась видео, на котором видно, что она путешествует в компании продюсера Артема Сорокина и 14-летней дочери Эмилии. Ролик исполнительница хита «Мой мармеладный» сопроводила хештегом «любовьвсердце».

Инициатором расторжения брака выступила сама певица, заявление было подано в мае 2023 года. Комментировать свой развод артистка отказалась, заявив, что это личная информация.

До этого Лель объяснила вторую волну популярности своего хита «Мой мармеладный» нарастающим интересом к российской культуре в мире. Певица назвала попадание ее песни на третье место в мировом чарте чудом и «вселенской фантастикой». Она узнала новость от своей дочери и поблагодарила автора хита продюсера Максима Фадеева.

По ее мнению, успех композиции связан с энергией, которая «приходит в сознание людей от высших сил». Песня на русском, а не на каком-либо другом языке привлекла такое внимание, подчеркнула артистка.