Певец Влад Топалов прославился благодаря участию в группе Smash!!, после распада которой он перестал появляться на сцене. Как сложилась жизнь артиста, чем он сейчас занимается?
Чем сейчас занимается Влад Топалов
Влад Топалов готовится принять участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», где вместе с другими российскими знаменитостями будет бороться за главный приз в размере 10 млн рублей. Съемки проекта в Узбекистане запустил телеканал ТНТ.
До этого артист принимал участие в шоу «Конфетка» в дуэте с супругой певицей Региной Тодоренко, а также был участником проекта «Новые звезды в Африке». Артист покинул шоу в конце сентября, раскритиковав своих товарищей по команде, которые отправили его в номинацию.
«Удивлен! Я офигел, расстроился, занервничал, мне стало обидно, что кто-то разыграл свою игру, кто-то обманул, в спину просто ударил», — сказал он в эфире.
Влад Топалов также развивает актерскую карьеру. Он играет в антрепризном спектакле «Дуэнья» Театральной компании «Маскарад».
«Я согласился на этот проект сразу. Тем более „Дуэнья“ не просто спектакль, а музыкальный спектакль, комическая опера, где главные герои время от времени поют коротенькие песни. И мне это вдвойне по душе», — рассказывал артист.
Что известно о пагубных зависимостях Топалова
Влад Топалов несколько лет назад признался, что в его жизни был период, когда он употреблял запрещенные вещества. Это произошло после распада группы Smash!!, где певец выступал с коллегой Сергеем Лазаревым, который после закрытия проекта начал успешно строить сольную карьеру.
В программе «Секрет на миллион» Влад Топалов сообщил, что употреблял наркотики на протяжении 10 лет.
«Я за четыре месяца вышел из дома три раза. Я сидел в квартире. Пил, нюхал, курил и играл на гитаре», — рассказал он.
Из-за наркотиков Влад лишился работы, семьи и всех сбережений. Бросить пагубную привычку артиста заставило серьезное заболевание — у него в горле диагностировали и удалили кисту.
Отец певца Михаил Топалов, который являлся основателем группы Smash!!, в эфире программы предположил, что его сын увлекся запрещенными веществами из-за того, что оказался не готов к творческому успеху, который имел их коллектив с Лазаревым.
«Он ушел в совершенно самостоятельную жизнь: появились клубы ночные, разные друзья из мажорной публики. Были проблемы с запрещенными веществами», — уточнил отец.
Сейчас Влад Топалов ведет здоровый образ жизни и особенно тщательно следит за своим здоровьем.
Что известно о личной жизни Влада Топалова
Влад Топалов с сентября 2018 года состоит в браке с певицей и телеведущей Региной Тодоренко. Они познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард», со временем у них завязался роман.
Пара растит двоих детей. Первый сын, Михаил родился до официального оформления их брака в декабре 2018 года. Еще один наследник, Мирослав появился на свет в июле 2022 года.
В июне 2023 года появились слухи о расставании пары, однако артисты опровергли эту информацию, поделившись в социальных сетях семейным роликом. При этом Регина Тодоренко призналась, что в их жизни был период, когда она задумывалась о разводе.
«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», — рассказала она.
Паре удалось сохранить семью, для решения возникающих проблем они посещают семейного психолога.
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