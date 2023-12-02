Слухи о расставании с Тодоренко, шоу в Узбекистане: где сейчас Влад Топалов

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Влад Топалов

Певец Влад Топалов прославился благодаря участию в группе Smash!!, после распада которой он перестал появляться на сцене. Как сложилась жизнь артиста, чем он сейчас занимается?

Чем сейчас занимается Влад Топалов

Влад Топалов готовится принять участие в реалити-шоу «Выжить в Самарканде», где вместе с другими российскими знаменитостями будет бороться за главный приз в размере 10 млн рублей. Съемки проекта в Узбекистане запустил телеканал ТНТ.

До этого артист принимал участие в шоу «Конфетка» в дуэте с супругой певицей Региной Тодоренко, а также был участником проекта «Новые звезды в Африке». Артист покинул шоу в конце сентября, раскритиковав своих товарищей по команде, которые отправили его в номинацию.

«Удивлен! Я офигел, расстроился, занервничал, мне стало обидно, что кто-то разыграл свою игру, кто-то обманул, в спину просто ударил», — сказал он в эфире.

Влад Топалов также развивает актерскую карьеру. Он играет в антрепризном спектакле «Дуэнья» Театральной компании «Маскарад».

«Я согласился на этот проект сразу. Тем более „Дуэнья“ не просто спектакль, а музыкальный спектакль, комическая опера, где главные герои время от времени поют коротенькие песни. И мне это вдвойне по душе», — рассказывал артист.

Что известно о пагубных зависимостях Топалова

Влад Топалов несколько лет назад признался, что в его жизни был период, когда он употреблял запрещенные вещества. Это произошло после распада группы Smash!!, где певец выступал с коллегой Сергеем Лазаревым, который после закрытия проекта начал успешно строить сольную карьеру.

В программе «Секрет на миллион» Влад Топалов сообщил, что употреблял наркотики на протяжении 10 лет.

«Я за четыре месяца вышел из дома три раза. Я сидел в квартире. Пил, нюхал, курил и играл на гитаре», — рассказал он.

Из-за наркотиков Влад лишился работы, семьи и всех сбережений. Бросить пагубную привычку артиста заставило серьезное заболевание — у него в горле диагностировали и удалили кисту.

Отец певца Михаил Топалов, который являлся основателем группы Smash!!, в эфире программы предположил, что его сын увлекся запрещенными веществами из-за того, что оказался не готов к творческому успеху, который имел их коллектив с Лазаревым.

«Он ушел в совершенно самостоятельную жизнь: появились клубы ночные, разные друзья из мажорной публики. Были проблемы с запрещенными веществами», — уточнил отец.

Сейчас Влад Топалов ведет здоровый образ жизни и особенно тщательно следит за своим здоровьем.

Что известно о личной жизни Влада Топалова

Влад Топалов с сентября 2018 года состоит в браке с певицей и телеведущей Региной Тодоренко. Они познакомились во время работы над спектаклем «Заложи жену в ломбард», со временем у них завязался роман.

Пара растит двоих детей. Первый сын, Михаил родился до официального оформления их брака в декабре 2018 года. Еще один наследник, Мирослав появился на свет в июле 2022 года.

В июне 2023 года появились слухи о расставании пары, однако артисты опровергли эту информацию, поделившись в социальных сетях семейным роликом. При этом Регина Тодоренко призналась, что в их жизни был период, когда она задумывалась о разводе.

«У нас был момент, когда мы оказались на грани развода, я тогда выпалила: „Я с тобой разведусь“. На что Влад ответил: „Развода не дам, мы будем жить с тобой вечно“. Тогда это прозвучало как угроза», — рассказала она.

Паре удалось сохранить семью, для решения возникающих проблем они посещают семейного психолога.

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