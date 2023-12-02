Осуждение Пугачевой и Галкина, долг Родине: как сейчас живет рэпер Тимати

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тимур Юнусов (Тимати)

Рэпер и предприниматель Тимур Юнусов (Тимати) прекратил заниматься музыкальной деятельностью ради развития бизнеса. Что известно о его жизни, как он относится к уехавшим из России артистам?

Чем сейчас занимается Тимати

Шоумен признался, что потерял интерес к музыкальной деятельности и больше не хочет выступать перед зрителями и записывать новые хиты. По словам Тимати, он сейчас сконцентрировался на развитии бизнеса в разных направлениях. Артист владеет сетью ресторанов, тату-салонов, барбершопов, картингами в Москве и Санкт-Петербурге, а также имеет киберспортивный клуб. В прошлом году знаменитость вместе с ресторатором Антоном Пинским приобрел все активы Starbucks в России, а также выкупил сеть пиццерий Domino’s.

«Я не хочу застрять в определенном цикле — гастролировать и записывать песни до 60–70 лет. Я с большим уважением отношусь к артистам, которые посвятили жизнь этому ремеслу. Но я не хочу ограничивать свою жизнь. Нужно все успеть, все попробовать, поэтому я сейчас сконцентрирован на других вещах, на бизнесе», — объяснил артист.

Что говорил Тимати о мобилизации

Тимати подпал под критику журналистки Ксении Собчак в период, когда в России была объявлена частичная мобилизация. Она сообщила, что шоумен уехал в Узбекистан.

В ответ Тимати заявил, что находится в Москве, и, если понадобиться, он готов отдать долг Родине.

«Я в Москве. Дома. Никуда не собирался мигрировать и не собираюсь, мое место здесь. <...> Долг родине отдать придется рано или поздно всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов», — сообщил Тимати.

Артист также отметил, что не получал повестки и намерен сконцентрироваться на посильной помощи своей стране: «Спрос на хороший российский продукт будет только расти. Будем работать».

Почему Тимати раскритиковал Пугачеву

Тимати раскритиковал народную артистку СССР Аллу Пугачеву после просьбы признать ее иноагентом вслед за супругом Максимом Галкиным (внесен минюстом РФ в список иноагентов). Шоумен отметил, что эстрадная певица имела призвание в России и получала награды, а сейчас ведет себя недостойно.

«Быть излюбленной властью и всю жизнь получать государственные награды, практически собрать „полного кавалера ордена“ — и споткнуться на неполучении последней степени. Здесь скорее правда, о которой не знает читатель», — отметил он.

Тимати также напомнил Галкину, что он стал узнаваемым и популярным благодаря многолетней работе на федеральном телевидении в России.

«Думаю, что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм!» — написал он в социальных сетях.

Что известно о личной жизни Тимати

Сейчас артист встречается с моделью Валентиной Ивановой. В августе девушка публично призналась в любви к спутнику в социальных сетях.

«Ты мой самый лучший подарок. Мне так повезло встретить тебя, ты удивляешь меня своей добротой, целеустремленностью и щедростью. Ты делаешь нашу жизнь намного лучше. Спасибо, что ты самый удивительный мужчина, друг, партнер. Я люблю тебя», — сказала она.

Тимати ни разу не был женат, но у него есть дети от разных возлюбленных. В 2014 году у артиста родилась дочь Алиса от модели Алены Шишковой. В 2019-м у него появился на свет сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

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