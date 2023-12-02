Ответ Шевчуку, поездки в зону СВО, Москва: как сейчас живет Валерий Кипелов

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Валерий Кипелов

Рок-музыкант Валерий Кипелов получил звание заслуженного артиста РФ и регулярно выступает перед российскими военными в зоне СВО. Какие известны подробности его жизни?

Чем сейчас занимается Кипелов

Валерий Кипелов вместе с собственной группой «Кипелов» ездит с концертами по России и часто бывает в зоне спецоперации.

В сентябре музыкант выступил перед участниками СВО на одном из полигонов Южного военного округа в рамках культурно-художественной поддержки военнослужащих. Со сцены он рассказал, что был в Афганистане и в разных других горячих точках.

«Ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно», — заявил Кипелов.

Артист неоднократно выступал и в госпиталях перед ранеными военными. Чаще всего он исполняет известные хиты: «Тореро», «Потерянный рай», «Непокоренный» и «Беспечный ангел». За публичную поддержку спецоперации он был внесен в санкционный список Украины.

Кипелов живет в Москве в многоэтажном доме возле станции метро «Шипиловская». Артист заметил, что в 65 лет старается не работать «на износ» и благодаря щадящему графику умудряется сохранить здоровье и любовь к музыке.

Как Кипелов реагирует на критику России

Кипелов на одном из своих концертов прокомментировал слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, который на концерте в Уфе в мае прошлого года заявил, что для него Родина — «это бабушка, продающая картошку на вокзале», и позволил себе оскорбительные слова о России.

«Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина. Храни вас Бог! Победа будет за нами», — ответил Валерий Кипелов.

Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press Валерий Кипелов

Почему Кипелов не хотел становиться заслуженным артистом РФ

Валерий Кипелов в мае 2023 года был награжден званием заслуженного артиста России. В ответ исполнитель поблагодарил правительство и фанатов за то, что они высоко ценят его музыкальное творчество на протяжении 43 лет.

«Это не только моя заслуга — также и тех, с кем я работал раньше и работаю сейчас. Это коллеги-музыканты, авторы текстов песен, команда группы „Кипелов“. Благодарю поклонников за поддержку, любовь и преданность», — написал музыкант в соцсетях.

Позднее Кипелов признался, что на протяжении нескольких лет отказывался от этого звания. Он считает, что есть много других музыкантов, которые заслуживают этот статус больше него. По его мнению, некоторых артистов «обделили».

Что известно о проблемах Кипелова с написанием песен

Валерий Кипелов в октябре признался, что его группа испытывает непростой творческий период — у них есть проблемы с текстами. Артисты хотят, чтобы в песнях отражалась ситуация в мире.

«Сейчас очень непростое время. Не хочется, чтобы песни не были никак связаны с текущим временем. Ты часть страны, ты должен отражать то, что сейчас происходит. А это очень сложно, пройти по тонкой грани и не свалиться. О чем сейчас петь, чтобы не покривить душой, чтобы это было интересно другим. Хочется оставаться честным перед собой, перед своими поклонниками, а это очень сложно», — сказал Кипелов на пресс-конференции по случаю 20-летия группы.

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