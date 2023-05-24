Путин присвоил звание заслуженного артиста России Кипелову Путин присвоил звание заслуженного артиста России экс-вокалисту «Арии» Кипелову

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Валерий Кипелов

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России экс-вокалисту «Арии» Валерию Кипелову. С 2002 года он является руководителем и фронтменом группы «Кипелов».

Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист РФ» <...> Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва, — говорится в указе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

В 2007 году Кипелов был удостоен премии RAMP в номинации «Отцы рока». По своим взглядам музыкант — убежденный христианин, это находит отражение в его творчестве.

В 2022 году Кипелов поддержал начало СВО. В конце мая прошлого года он во время своего концерта вступил в заочную полемику с лидером «ДДТ» Юрием Шевчуком, который сказал, что Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. По мнению бывшего солиста «Арии», образ Родины не так однозначен. Кипелов подчеркнул, что для него Россия — это и исторические персоны, и семья, и близкие.

В январе 2023 года за публичную поддержку СВО Кипелов был внесен в санкционный список Украины.