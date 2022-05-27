Кипелов ответил на слова Шевчука о родине Рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал, что он подразумевает под родиной

Валерий Кипелов / Фото Ilya Galakhov/Global Look Press

Музыкант Валерий Кипелов во время своего концерта вступил в заочную полемику с лидером ДДТ Юрием Шевчуком, который сказал, что «родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку», сообщает URA.RU в своем Telegram-канале. По мнению бывшего солиста «Арии» образ родины не так однозначен.

Для меня Родина — это Юрий Гагарин, это Знамя Победы, это великий хоккеист Валерий Харламов, это Чехов, это Чайковский. Это мои близкие, мои дети, мои внуки — это все моя Родина <...> Храни вас Бог! Победа будет за нами! — заявил Кипелов.

Полиция составила административный протокол на лидера группы «ДДТ» после концерта в Уфе, который прошёл 18 мая. По словам очевидцев, на экранах во время выступления, в частности, появилась фраза «Не стреляй» (так называется одна из самых известных песен «ДДТ»). Кроме того, на концерте Шевчук рассказал, что когда в 1995 году он вернулся из Чечни, то долго не мог восстановиться, настолько был потрясён увиденной «бойней». Также он критически высказался относительно боевых действий на Украине и сравнил родину с нищей старушкой.