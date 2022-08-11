Киев хочет ввести санкции против Михалкова и Кипелова

Фото: Viktor Pogontsev/Russian Look/Global Look Press

Валерий Кипелов

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) предложило ввести санкции против 362 россиян. В новый список попали историк Феликс Разумовский, режиссёр Никита Михалков, рок-музыканты Валерий Кипелов и Александр Иванов, певица Ирина Аллегрова и председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Соответствующее сообщение размещено на сайте агентства.

Это уже 22-й перечень, который ведомство направило в МИД, а также в офис генерального прокурора и Службу безопасности Украины, для осуществления мер привлечения к уголовной ответственности, блокирования активов и решения о взыскании их в пользу Украины, — говорится в публикации.

Никита Михалков уже арестован заочно судом Украины по подозрению в посягательстве на территориальную целостность украинского государства. По этой же статье вынесено решение о заочном аресте Олега Газманова.

Сам Михалков с иронией отнёсся к такому решению. Легенда советского и российского кино был удивлён предположением, что «русский кинорежиссер может оказать влияние на территориальную целостность целого государства».

Ранее на портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции. Донос должен касаться активов, информация о которых не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности.