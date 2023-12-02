«Куда мне идти? В чем смысл жизни?»: где сейчас звезда «Интернов» Камынина

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Светлана Камынина

Актриса Светлана Камынина стала популярной благодаря роли в сериале «Интерны», однако после окончания проекта исчезла из поля зрения СМИ. Чем она занимается сейчас, в каких проектах задействована?

Чем известна Камынина

Светлана Камынина родилась 25 февраля 1979 года на Украине, однако родители переехали в Челябинск, где и прошло детство будущей актрисы.

Камынина хорошо знала английский язык и зарабатывала тем, что преподавала его детям. Также она подрабатывала официанткой в кафе Челябинска, убирала помещение художника по стеклу и работала в газете объявлений.

После окончания девятого класса Камынина пошла учиться в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации. После второго года обучения ее взяли сразу на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.

Однако Камынина с детства мечтала стать актрисой. После окончания обучения она три года отработала в банке, а затем подала документы на актерский факультет в Международный славянский институт.

В 2004 году артистка начала сниматься в эпизодических ролях, первым проектом стал сериал «Аэропорт». В 2005–2006 годах Камынина играла на сцене Московского областного ТЮЗа.

В 2006 году перешла в труппу театра «Практика». В 2007 году она встретилась с французским режиссером Жоэлем Помра, который ставил спектакль «Этот ребенок». В 2010 году режиссер поставил спектакль «Пиноккио» с участием Камыниной на сцене центра имени Мейерхольда.

В 2010 году вышел сериал «Интерны», в котором актриса сыграла главврача Анастасию Кисегач. Эта роль принесла ей известность.

«Анастасия Константиновна Кисегач — женщина редкая, я считаю. Мне в ней очень понравились волевые качества, которые в обычной жизни присущи в большей степени мужчинам», — подчеркивала Камынина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Светлана Камынина

Что известно о личной жизни Камыниной

Светлана Камынина не замужем. Детей у 44-летней актрисы тоже нет. Она рассказывала, что долго встречалась с мужчиной, однако он так и не сделал ей предложение.

«У меня были длительные отношения с мужчиной. Но к тому моменту, когда люди обычно задумываются о свадьбе, влюбленность прошла, мы расстались. Каждый раз, очаровываясь молодым человеком, думаешь: „Вот он! Такой любимый, единственный и на всю жизнь!“ А потом эта эйфория куда-то исчезает. Раньше я очень переживала, что одна, что потратила много времени и сил на погоню за счастьем», — признавалась Камынина.

Звезда «Интернов» отмечала, что не собирается «рожать для себя», поскольку считает, что для воспитания ребенка важна полноценная семья.

«Я перестала представлять себе, каким должен быть мой мужчина, как он будет выглядеть, кем работать. Сейчас я отпустила ситуацию. И перестала выстраивать в воображении какой-то определенный образ. Вот разве что мне бы не хотелось, чтобы он был актером. Два актера в одной семье — это слишком», — говорила артистка.

Чем сейчас занимается Камынина

Светлана Камынина продолжает актерскую карьеру. В этом году вышли проекты «Панические атаки», «Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя», «Черное облако» и «Ира» с ее участием.

Кроме того, звезда «Интернов» отучилась на карьерного коуча и тоже начала помогать людям. Сейчас она ведет курс по развитию карьеры.

«Мне нравится работать с людьми, мне нравится задавать вопросы. Работа коуча состоит в том, чтобы задавать вопросы, правильные и эффективные, ответы на которые открывают какие-то альтернативные видения ситуаций, новые возможности. Это, на самом деле, исследовательская работа, очень тонкая, можно сказать, интимная. Самые важные вопросы: „Кто я?“, „В чем смысл моей жизни?“, „Куда мне идти?“, „Чего я хочу?“. Это очень глобальные и экзистенциальные вопросы, особенно сейчас люди ищут на них ответы», — добавила она.

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