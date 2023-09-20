Критика СВО, ссора с Охлобыстиным: куда пропал звезда «Интернов» Байрон

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Один Байрон

Российский актер американского происхождения Один Байрон прославился благодаря роли Фила Ричардса в сериале «Интерны». Однако после окончания проекта артист пропал с экранов. Чем сейчас он занимается?

Что за актер играл Фила Ричардса в «Интернах»

Один Байрон родился в 1984 году в городе Дулут, штат Миннесота. У него есть старший брат, журналист-международник. Отец владел лесопилкой, мать работала терапевтом в больнице. Когда Байрону было 15 лет, семья переехала в Мичиган. Там будущий актер ходил в школу, осваивал скрипку. Позже он пошел учиться на факультет музыкального театра в университете Мичигана.

В 20-летнем возрасте Байрон попал в Школу-студию МХАТ, приехав в Россию по обмену в группе американских студентов. Когда обмен подошел к концу, артисту порекомендовали не уезжать, а остаться и получить образование в Школе-студии. В 2004 году Байрон получил диплом в Мичигане и осенью 2005 года вернулся в Москву. Его зачислили сразу на второй курс Школы-студии к Константину Райкину.

В 2009 году Байрона пригласили в театр «Сатирикон», где он служил до 2013 года. Был задействован в постановках «Деньги» и в «Маленьких трагедиях Пушкина». Затем Байрон отправился к родным в Америку и в Россию вновь приехал в 2014 году, когда его позвали в «Гоголь-центр». Среди работ актера на этой сцене спектакли «Мертвые души», Отто Пик в «Кафке», Франк в «Демонах».

Известность Байрон получил благодаря роли Фила Ричардса в сериале «Интерны», выходившем на канале ТНТ. Он появился в проекте в 67-й серии. По сюжету его герой приехал в РФ по обмену.

Что за конфликт был между ним и Охлобыстиным

В 2015 году Один Байрон совершил каминг-аут и признался, что любит мужчин. По словам актера, он решился на этот шаг, так как «устал от гомофобии и агрессивных заявлений партнера по „Интернам“ Ивана Охлобыстина».

После скандала, связанного с признанием, артист на какое-то время уехал в Америку повидаться с родными. Параллельно он осваивал французскую высокую кухню.

Чем Один Байрон занимается сейчас

В 2016 году Один Байрон приехал в Россию и возобновил творческую жизнь в «Гоголь-центре», а также продолжил сниматься в кино.

В 2018 году перевоплотился в иностранного шпиона в фильме «Я жив». В 2020-м он принял участие в сериале «Оптимисты. Карибский сезон».

Звезда «Интернов» в интервью признавался, что РФ стала для него творческой родиной. В то же время он говорил, что каждые пять лет ему необходимо делать паузу, отходя на время от актерской профессии, чтобы набраться сил.

В 2013 году Байрон получил вид на жительство в России. Позже он признавался, что уже сам не понимает, русский он или американец.

В 2021 году актер продолжил служить в «Гоголь-центре» и сниматься в кино. Также он сыграл в драме «Содержанки-2». К показу на 2022 год планировались сериалы «Карамора» и «Петрополис», в съемках которых Байрон тоже принял участие.

В 2022 году после начала спецоперации он принял решение не возвращаться в Россию.

«В феврале 2022 года я был в Грузии. Мы каждый день сидели на кухне и читали новости. Я просто понял, что вернуться в Москву и жить, как мы жили раньше, — не вариант. И наслаждаться этим прекрасным городом мы больше не можем. Я прислал в „Гоголь-центр“ заявление, что ухожу с работы», — говорил Байрон в интервью.

Сейчас актер служит в гамбургском Thalia Theater и Национальном театре оперы и балета в Амстердаме.

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