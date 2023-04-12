«Где это все сейчас?»: звезда «Интернов» о космосе, балете и хоккее Актриса Камынина призналась в желании полететь в космос

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Светлана Камынина

Российская актриса Светлана Камынина, известная по роли главврача Анастасии Кисегач в сериале «Интерны», рассказала NEWS.ru на премьере фильма «Вызов», что ей иногда снятся полеты в космос. Камынина призналась, что не представляет себя в качестве режиссера такого фильма и скорее сама бы отправилась на МКС. На вопрос о работе над новыми проектами актриса в шутку заявила, что работает над собой, поскольку это «самая высокооплачиваемая работа».

Полеты в космос... Это все так интересно! Я бы, честно говоря, сама полетела бы, а актерам ничего не оставила. Но полеты в космос мне, конечно, снятся, — призналась актриса.

Камынина затруднилась ответить на вопрос, в чем сейчас Россия могла бы стать первой в мире.

Первой в космосе была не Россия, а Советский Союз. В чем мы традиционно были первые — космос, балет, хоккей. Где это сейчас все? Вот там где-то примерно, — сказала она.

Премьеру российского фильма «Вызов», который стал первой картиной, снятой в космосе, в День космонавтики посетил актер дубляжа Карен Арутюнов. Он высказал мнение, что несмотря на повсеместное внедрение технологий искусственного интеллекта, ИИ никогда не сможет заменить настоящий человеческий голос. Арутюнов также дал советы желающим стать хорошим актерами озвучки. По его словам, для этого нужны систематические тренировки.

Премьерный показ «Вызова» посетил и телеведущий Иван Ургант. Он заверил, что вернется в эфир Первого канала, где до начала спецоперации выходило его вечернее развлекательное шоу.