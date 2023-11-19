Актер Вадим Демчог стал реже появляться на экранах после окончания сериала «Интерны», в котором сыграл роль доктора-венеролога Купитмана. Как сейчас живет артист, чем он занимается?
Чем известен Вадим Демчог
Вадим Демчог родился 13 марта 1963 года в эстонском городе Нарва. В школьные годы он занимался в Нарвском кукольном театре. После окончания школы поступил в ЛГИТМиК.
Начинающий актер после учебы первое время служил в Московском театре юного зрителя. В 90-е годы ему приходилось зарабатывать разными способами: он развозил товар по рынкам города, работал на стройке, перегонял из Европы машины.
При этом Демчог продолжал развиваться в творческой сфере: в 1992 году он работал радиоведущим на радио «Европа Плюс». Помимо этого, тогда вышел фильм «Шаги императора», где артист исполнил эпизодическую роль.
В 2001 году Демчог стал преподавателем и писателем. В произведении «Самоосвобождающаяся игра» он представил свое видение актерской профессии. В то же самое время он начал активно сниматься. Сначала актер появился в сериале «Улицы разбитых фонарей», после принял участие в проектах «Агентство НЛС — 2» и «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».
Постепенно фильмография артиста начала пополняться новыми ролями, однако самым известным проектом с его участием стал сериал «Интерны», который снимался с 2010 по 2016 год.
Актер признавался, что с момента премьеры картины зрители стали ассоциировать его с доктором-венерологом Купитманом.
«Люди! Еврей и алкоголик — мой Иван Натанович, а не я!» — говорил он в программе «Судьба человека».
Что известно о личной жизни Вадима Демчога
Вадим Демчог был женат дважды. Его первой супругой стала женщина по имени Юлия, в браке появилась дочь Анастасия.
«Ну, все так делали вроде бы, ну и мы так будем делать. Мы отношения зарегистрировали, но мы были друзьями очень хорошими. Но не больше! И произошло рождение этого человечка, но отношения не сложились», — признавался Демчог.
Пока артист в 90-е годы искал себе работу, возлюбленная нашла нового мужчину и ушла от него вместе с дочерью.
«Мое искусство никому не нужно было. Надо было выживать. И был человек, у которого был свой бизнес. Ну и был совершен тот выбор», — рассказывал актер.
По его словам, женщина не хотела устраивать встречи наследницы и родного отца, однако Демчог не видел в этом проблемы, поскольку и сам воспитывался в неполной семье.
При этом супруги расстались без конфликтов. Спустя время Демчог женился на Веронике Рябковой, которая подарила ему сына Вильяма, но брак тоже распался. Однако, в отличие от старшей дочери, с ребенком от Рябковой актер общается.
«Я предпринимал попытки спасти семью, но ничего не получилось. Зато сейчас у нас неимоверный уровень ответственности друг за друга и за нашего сына. Мы специально купили квартиру для Вероники рядом. Мы с ней построили отношения таким образом, чтобы всегда учитывать — нас связывает общая ответственность за сына. Слава богу, у него есть мать и отец. Вильям живет на два дома, он прописан в моей квартире», — делился артист.
Чем сейчас занимается Вадим Демчог
С 2015 по 2020 год Вадим Демчог практически перестал сниматься, полностью сосредоточившись на семье и собственных проектах. Звезда «Интернов» проводил мастер-классы, увлекся психологически-эзотерическими играми и практически не давал интервью.
В 2021 году актер появился в сериале «По колено», а также в картинах «Папа» и «Семейка». В скором времени должен выйти фильм «Маргарита» с его участием.
Помимо этого, в ближайшее время можно увидеть его в спектаклях «Аномалия» и «Закрой глаза и смотри».
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