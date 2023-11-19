Осуждение СВО, отъезд из РФ: где сейчас звезда сериалов Михаил Пшеничный

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Михаил Пшеничный

Актер Михаил Пшеничный обрел популярность благодаря съемкам в таких российских сериалах, как «Женский доктор» и «Возвращение Мухтара», однако после начала спецоперации он отказался от проектов в РФ. Где сейчас артист, чем занимается?

Где сейчас Михаил Пшеничный

Михаил Пшеничный в марте 2022 года сообщил, что переехал в Варшаву. Артист рассказал в личном блоге, что за границей он помогает беженцам с Украины.

«Если кому-то интересно, где я сейчас нахожусь, то я в Варшаве. Тут пытаюсь помочь освобожденным гражданам Украины», — написал он.

Артист напомнил, что родился и вырос в Киеве, а его родственники живут в разных областях Украины. Михаил Пшеничный спустя время после отъезда начал получать приглашения о работе за границей. Он стал комментировать футбольные матчи, а также пробовать себя в качестве актера озвучки, переводя фильмы на украинский язык.

Супруга Пшеничного, актриса Любава Грешнова, после начала спецоперации также начала активно высказываться в поддержку Украины. По ее словам, их семья прервала общение с российскими коллегами и навсегда закрыла вопрос о карьере в России. В интервью украинской прессе артистка заявила, что они с мужем были «вынуждены» работать в Москве, так как российское и украинское кинопроизводство были связаны.

«Об этом сейчас много говорят наши актеры, потому что это стало такой вроде бы новостью для многих. Хотя, когда в 90% украинских сериалов в главных ролях были российские актеры, особенно мужчины, почему-то это ни у кого не вызывало вопросов. Поэтому мы, можно сказать, были заложниками обстоятельств», — сказала она.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Актеры Михаил Пшеничный и супруга Любава Грешнова

Как развивалась карьера Пшеничного в России

Михаил Пшеничный начал карьеру актера на Украине в 2007 году, однако получать главные роли он стал после переезда в Москву, где сразу снялся в сериале «Женский доктор» и «Ефросинья».

Популярность к нему пришла в 2013 году, когда на экраны вышел драматический фильм «Параджанов», где артист сыграл осведомителя КГБ. Затем он снялся в картинах «В плену обмана», «Год в Тоскане», «Долгий путь домой», «Дом с лилиями», «Я знаю твои секреты» и многих других.

В 2021 году с актером вышли новые серии детектива «Я знаю твои секреты. Автоледи» и фильм «Гладиатор». Также он сыграл второстепенные роли в лентах «Крюк» и «Тайна Лилит».

Пшеничный переехал из Украины в Россию вместе с супругой актрисой Любавой Грешновой. Она также активно снималась в российских проектах и известна зрителю по лентам «Казаки» и «Раненое сердце».

Что говорил Пшеничный о жизни в Москве

Михаил Пшеничный вместе с супругой переехали в Москву из-за того, что в России было больше предложений для съемок. Артист признавался WomanHit, что его полностью устраивала жизнь в столице.

«Как может быть некомфортно там, где ты нужен? Если бы нас здесь не принимали, не было работы — другой разговор. У меня здесь интересные проекты, встречаются умные, талантливые люди. Море возможностей, которые мы пока и не используем на все сто. Мне кажется, Москва нас приняла, и мы за это очень благодарны. Люба ведет активный образ жизни», — заявил актер.

В Москве артист с супругой стали родителями. В феврале 2017 года Любава Грешнова родила сына в одном из столичных роддомов.

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