Стаса Пьеху госпитализировали: у певца второй инфаркт? Стас Пьеха госпитализирован в Боткинскую больницу с признаками инфаркта миокарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Стас Пьеха

Певец Стас Пьеха был госпитализирован в Боткинскую больницу из-за проблем с сердцем. Артист рассказал в соцсетях, что ночью ему стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Подробности госпитализации Пьехи, какой предварительный диагноз поставили врачи и какие проблемы со здоровьем уже случались у музыканта — в материале NEWS.ru.

У Пьехи снова инфаркт?

Telegram-канал Mash сообщает, что Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу с признаками инфаркта миокарда. По информации канала, врачи предотвратили недостаточность кровоснабжения сердца путем экстренной операции.

Mash пишет, что ночью Пьеху экстренно доставили в стационар, после чего перевели в реанимацию и провели экстренную коронарографию. Во время медицинского вмешательства врачи воздействовали на коронарную артерию при помощи небольшого прокола на коже. По информации канала, сейчас певец находится в реанимации, его состояние оценивается как стабильное.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что сказал пиар-менеджер Пьехи

Пиар-менеджер музыканта Роман Петрухин заявил, что Пьеха не госпитализирован. Он удивился сообщениям СМИ.

«Нет, он не госпитализирован. У него тут три съемочных дня. Поэтому я не знаю, с чего вы взяли, что он госпитализирован», — сказал представитель артиста.

Что написал Пьеха в соцсетях

Пьеха сообщил в соцсетях о своей госпитализации из-за проблем с сердцем. Музыкант рассказал, что его доставили в Боткинскую больницу.

«Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи. Меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований. Далее пока туманно, но коронарография была утешительной», — написал певец в своем аккаунте в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Фото: Социальные сети Певец Стас Пьеха

Когда у Пьехи случился инфаркт

В 2019 году Пьеха рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион», что в 34 года перенес инфаркт. По словам артиста, это произошло из-за чрезмерного употребления медикаментов, алкоголя и «всякого разного». Ему стало плохо на гастролях.

«У меня случился срыв неминуемый. Я начал употреблять алкоголь, там еще что-то вдобавок к алкоголю — всякое разное. И плюс к этому всему очень большое количество фармацевтики медицинской. У меня было два полных шкафа — и один неполный — фармацевтики разной. Так я несколько месяцев прожил. И потом с инфарктом заехал в больничку. Микроинфаркт вроде бы. Это было пять с половиной — шесть лет назад. Мне тогда было 34», — рассказал Пьеха.

Как Пьеха боролся с алко- и наркозависимостью

В ноябре 2019 года музыкант заявил, что полностью избавился от наркотической зависимости. Тогда Пьеха признался, что принимал запрещенные препараты более 10 лет. По словам певца, эти годы были самыми жуткими в его жизни. Попытки «завязать» ни к чему не приводили: уже через два дня самочувствие становилось невыносимым, а на третий руки сами тянулись к наркотикам.

«Был пик употребления шесть с половиной лет назад. Я две недели прожил в своем туалете, даже от жены закрылся. Выходил только ночью. Там было место для ноутбука и наркотиков — это всё, что мне тогда казалось необходимым», — сказал Пьеха.

Музыкант думал о том, чтобы вернуться к наркотикам, даже когда не испытывал каких-то трудностей. По мнению певца, зависимые люди не могут окончательно забыть о вредном пристрастии.

«Это хуже, чем СПИД. Сейчас СПИД лечится, одна таблетка в день — и стадия ремиссии. Зависимость не имеет никаких таблеток. Она выстреливает в любой момент в очень хитрых, изощренных формах и убивает людей даже без наркотиков», — говорил Пьеха.

Артист рассказал, что в его жизни наступила «тотальная трезвость», поскольку он испугался, что второй приступ может стать для него последним. Пьеха отказался от алкоголя и вместе с сестрой Эрикой открыл наркологическую клинику. В учреждении артист общается с пациентами и рассказывает о своей многолетней борьбе с зависимостями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда Пьеха в последний раз попадал в больницу

В марте 2023 года Пьеха попал в больницу. Тогда причиной обращения к медикам стал коронавирус. Исполнитель опубликовал в соцсетях фотографию из палаты и рассказал, что сначала почувствовал легкие признаки простуды, после чего болезнь отступила, но вернулась с новой силой спустя пару дней.

Когда Пьеха оказывался в центре внимания

20 июля 2021 года семилетний сын Пьехи Петр получил травмы в коттеджном поселке в Рощино Выборгского района Ленинградской области. Как сообщил адвокат Сергей Жорин, мальчика увезли в больницу после того, как на него напала женщина, проживающая в Рощино.

СМИ выяснили, что это соседка семьи, супруга российского футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина. Она набросилась на мальчика, когда тот проткнул ее надувной бассейн.

По словам Жорина, женщина призналась в том, что напала на ребенка, схватила его за руку, кинула его на землю, а также угрожала убить. После выписки сыну Пьехи пришлось несколько месяцев заниматься обследованиями и пройти курс у психолога.

Впоследствии Безбородова публично извинилась перед исполнителем за избиение его сына.

Фото: Социальные сети Супруга российского футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина

Кто из звезд был на грани жизни и смерти

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января 2023 года и находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии врачи подключили его к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить часть ступней и кисти. По последней информации, состояние спортсмена значительно улучшилось. В конце мая РЕН ТВ сообщил, что фигуриста планируют выписать и перевести в другую клинику для протезирования.

11 мая стало известно о госпитализации режиссера Глеба Панфилова. Он попал в Одинцовскую областную больницу с геморрагическим инсультом. Позже режиссера перевели в медучреждение в Москве. Состояние Панфилова оценивалось как тяжелое. У него также диагностировали пневмонию. Впоследствии директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер рассказал, что Панфилов чувствует себя лучше. Врачи готовят его к переводу в реабилитационный центр.

2 июня Telegram-канал «112» сообщил, что режиссер Никита Михалков был помещен в одну из столичных больниц. По информации канала, он находился в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. «112» отмечал, что Михалков поступил в медучреждение с жалобами на перебои в работе сердца и одышку. Супруга режиссера Татьяна Михалкова заявила, что муж проходил плановую проверку в больнице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Никита Михалков

5 января этого года Михалкова госпитализировали в московскую больницу с подозрением на грипп с признаками системного воспаления. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера было осложнено коронавирусом. Михалкова выписали из больницы 24 января. Его пресс-секретарь Ирина Мячина опровергла сведения, что кинодеятель попал в больницу с коронавирусом.

5 июня СМИ сообщили о госпитализации народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Источник РЕН ТВ рассказал, что 84-летняя актриса попала в одну из московских больниц. Собеседник добавил, что врачи подозревают у нее ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения, ей проводят полное обследование.

Впоследствии дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила в разговоре с NEWS.ru, что артистка находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений.

«Лидия Николаевна находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений. Она в надежных руках. Давайте не будем мешать профессионалам выполнять свою работу и не будем создавать информационный шум вокруг этой новости. Я как дочь с ней постоянно, неотлучно, круглосуточно», — сказала Ольга Шукшина.

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