Инсульт, слухи о тайных женах и детях: где сейчас певец Алексей Воробьев

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Алексей Воробьев

Российский певец Алексей Воробьев известен не только как артист, но и завидный холостяк. Что известно о его музыкальной карьере, личной жизни и здоровье?

Что известно о здоровье Алексея Воробьева

В 2012 году певец получил травму головы во время съемок, а на следующий год попал в ДТП, после которого пережил инсульт. Тело Воробьева было частично парализовано, восстановление заняло долгие месяцы.

Артист рассказывал, что инсульт был «делом времени». До случившегося он не знал, что у него есть такие недуги, как «открытое овальное окно в сердце» и «повышенная свертываемость крови», способствующая возникновению тромбов.

«К сожалению, последствия обширного инсульта есть всегда, даже если ты максимально восстановился. Я научился с этим жить и адаптировался к тому, как работает теперь мое тело. Так что я иногда как компьютер, который может случайно выкинуть вас из программы», — рассказывал исполнитель в недавнем интервью StarHit.

Воробьев добавил, что ежедневно принимает кроверазжижающие препараты и приучил себя следить за здоровьем. Кроме того, артист каждый день занимается спортом. По словам певца, выходя на утреннюю пробежку, он «будто соревнуется с ней, пытаясь доказать, что сильнее».

В сентябре 2023 года певец сообщил подписчикам, что готовится к операции. После хирургического вмешательства Воробьев активно делился в соцсетях личными фотографиями и видео из больницы. Оказалась, что врачи доставали из руки артиста осколок стекла.

Чем сейчас занимается Алексей Воробьев

В декабре на телеканале «Россия 1» стартовало шоу «Дуэты», в котором певец принимает участие. По словам Воробьева, проект привлек его внимание, поскольку на сцене он любит импровизировать и считает, что «слишком отрепетированное перестает быть живым».

В 2023 году исполнитель принял участие в съемках криминальной драмы «Больше, чем футбол». В картине Виктора Демента Воробьев сыграл главную роль и примерил на себя образ капитана сборной России. В основу фильма легла реальная история сборной Дании по футболу 1992 года, когда та не вышла на чемпионат Европы.

«Очень интересное будет кино, очень глубокое, очень трогательное. Я клянусь. Когда читал сценарий, <...> я не мог не плакать. И я думаю: „Черт возьми! Ребята, я должен в этом сняться!“» — откровенничал в одном из интервью музыкант.

В 2023 году вышел новый музыкальный альбом Воробьева «Художник», особенностями которого стали скрипично-оркестровое звучание и природный баритон артиста. По словам музыканта, звучание песен и романсов в нем кардинально отличается от всего созданного ним раньше и перекликается только с его симфонической музыкой для кино.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алексей Воробьев

Есть у Алексея Воробьева девушка или жена

По словам артиста, если всех его бывших запереть в одной комнате, то «это должно быть помещение размером с ангар для самолета». СМИ писали о нескольких серьезных отношениях музыканта: в 2008 году появились слухи о романе с Анной Чиповской, а позднее — о чувствах Воробьева к Оксане Акиньшиной и Виктории Дайнеко, с которыми крепкая семья так и не сложилась. Журналисты отмечали, что певец встречался с солисткой группы «Динама» Дианой Иваницкой и был близок с блогером Кирой Майер.

Воробьев ни разу не был женат. Он признавался, что не может долго встречаться с одной девушкой, поскольку ему становится скучно. Позднее Воробьев говорил, что не гордится отсутствием жены и детей.

«Я этим не горжусь. Это просто то, какой я. У меня нет ни жены, ни детей. Не вижу смысла это скрывать. Если это случится, я сам раструблю всем», — заверяет певец.

В 2020 году в Сети появились данные о романе Воробьева с блогером, диетологом Натальей Зубаревой. В СМИ писали, что пара тайно поженилась в США. Позднее сообщалось, что женщина родила артисту наследника. Спустя годы молчания Зубарева заговорила и пресекла сплетни.

«Лео — это мой сын! Был ли у нас роман с Лешей? У нас когда-то были отношения, но очень давно. Это все в прошлом», — заявила она в беседе с Лаурой Джугелией.

По слухам, у Воробьева есть еще один сын. Речь идет о ребенке Татьяны Челышевой, которая принимала участие в пятом сезоне шоу «Холостяк». Мальчик Адам появился на свет летом 2020 года. Имя отца ребенка девушка долгое время не раскрывала, однако через год ее мать сообщила в микроблоге, что отец Адама — Воробьев. Однажды Челышева ответила на вопрос, почему певец скрывает от публики их общего ребенка.

«Потому что он вообще никогда не говорит о личной жизни, потому что все хотят жить спокойно», — сказала девушка.

Сам Воробьев не отрицал и не признавал отцовство.

Читайте также:

Алексей Чадов тайно женился: на ком, при чем здесь Дитковските

Суды с Муцениеце, слухи о Карпович, Брутян: как живет актер Павел Прилучный

«Счастье любит тишину»: Башаров надумал жениться, бил ли он невесту