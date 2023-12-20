Израиль, измены мужа, возвращение в Россию: куда пропала певица Нюша

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певица Нюша

Певица Анна Шурочкина (Нюша) в 2022 году уехала из России, однако недавно вновь стала появляться на мероприятиях и концертах на родине. Когда артистка планирует вернуться на сцену, чем она занимается сейчас?

Чем известна Нюша

Анна Шурочкина родилась 15 августа 1990 года в Москве в творческой семье. Ее отец Владимир Шурочкин — композитор, бывший участник группы «Ласковый май».

Когда девочке исполнилось два года, ее родители развелись. Но она общалась с обоими, и вторая супруга отца Оксана стала ее учителем по хореографии. У Нюши также есть сводные брат Иван и сестра Мария, двукратная чемпионка Европы среди юниоров по синхронному плаванию.

Свою первую композицию «Песенка большой медведицы» она записала в пять лет. Несмотря на то, что отец был против музыкальной карьеры дочери, именно он стал ее первым композитором, а в дальнейшем продюсером.

Что известно о личной жизни Нюши

В 2014 году Нюша начала встречаться с рэпером Егором Кридом. Пара рассталась в 2016 году. Певица не говорила о причинах разрыва отношений, но Крид заявил, что дело в ее отце.

Спустя время Владимир Шурочкин признался, что действительно был против романа дочки с Кридом.

«Я изначально был против этих отношений. Это сейчас Егор — звезда, а в начале их романа, в 2014 году, ему было 19, Ане — 23. Он был молоденьким, капризным мальчиком. Я наблюдал, что Анюта выступает в этих отношениях чуть ли не в роли мамы. Егор, как вампир, выносил мозг, доводил Аню до слез. После этого ему становилось хорошо. Я сам человек немеркантильный, у меня не было к нему претензий с материальной точки зрения, как он утверждает. Я считаю, что люди могут жить вместе, если им вместе хорошо. А им не было хорошо», — заявил он.

Спустя годы музыканты смогли помириться и даже записали песню под названием «Мистер и миссис Смит».

В 2017 году Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова. В 2018 году у пары родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Сафрон.

В 2022 году артистка дала интервью Светлане Бондарчук, в ходе которого призналась, что Сивов изменял ей во время второй беременности.

«Я бы не хотела погружаться в подробности, как в некое грязное белье, но я считаю, что важно об этом говорить, а не оставлять эти темы за дверью, поскольку такое происходит в жизни миллионов людей. Не могу посоветовать, как правильно поступать, но важно простить сердцем, а не просто проговорить. Ты сталкиваешься с огромным количеством боли, чувств, эмоций, а потом взвешиваешь: что дальше, готов ты все оставить?» — рассказала она.

Исполнительница отметила, что неверность супруга стала для нее испытанием, которое позволило ей обрести новую версию себя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Нюша с супругом

Почему Нюша уезжала из России

В марте 2022 года Нюша вместе с семьей уехала из России в ОАЭ из-за работы мужа.

«Многие из вас знают, что мой муж работает в основном за границей. Он часто уезжает в командировки. И мы думали, как бы нам выбрать такое место, чтобы было удобно перемещаться — не очень далеко, где можно жить всей семьей, чтобы надолго не расставаться. В общем, выбрали два направления, два города — Москва и Дубай. И на сегодняшний день мы уже в Дубае, теперь я буду проводить здесь достаточно много времени. Но это не значит, что я перестану поддерживать с вами связь», — объясняла певица.

Однако в мае прошлого года артистка сообщила о переезде в Израиль.

«Дорогие, я в Тель-Авиве! Как думаете, зачем? Так получилось, что сейчас в моей жизни настало время пробовать что-то новое. Я верю, что мы всегда должны чему-то учиться. На этот раз я приехала сюда, чтобы встретиться с педагогом по актерскому мастерству», — поделилась она.

В июле этого года Нюша вернулась в Россию и стала участницей IV Музыкального образовательного форума Леонида Агутина, который проходил на Красной Поляне. В декабре она появилась на вечеринке сервиса «Яндекс.Музыка» в МХАТе имени М. Горького.

Чем сейчас занимается Нюша

В 2018 году, после появления на свет дочери, Нюша взяла перерыв в карьере. В октябре 2022 года ее отец Владимир Шурочкин заявил, что не знает, когда дочь вернется на сцену.

В декабре этого года певица сообщила, что планирует возобновить работу.

«Мои итоги года? Я четко поняла, что я соскучилась по творчеству и хочу заново окунуться в этот процесс. Для меня этот год был такой внутренней перестройкой, потому что много чего поменялось и я провела очень большую внутреннюю работу над собой. И теперь я очень хочу познакомить свою аудиторию с новой версией меня», — сказала она NEWS.ru.

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