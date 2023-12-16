Романы с Харламовым и Чадовым, двое детей: как живет Светлана Светикова

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Светикова

Российская актриса и певица Светлана Светикова в последнее время редко появляется на ТВ. Что известно о личной жизни и карьере артистки, почему у нее не сложились отношения с Гариком Харламовым и Андреем Чадовым?

Как прославилась Светлана Светикова

Будущая артистка родилась 24 ноября 1983 года в Москве. Отец служил в морском флоте, мать работала музыкальным работником в детском саду. Уже в четыре года Светикова начала выступать с детским ансамблем «Мультик» в мюзиклах на сцене Дома культуры «Прожектор».

С первого по восьмой класс будущая певица училась в школе № 1269 с углубленным изучением немецкого языка, после чего перешла в школу № 1113 с углубленным изучением музыки и хореографии, которую окончила экстерном. Впоследствии Светикова поступила в Московский педагогический государственный университет, однако, сдав первую сессию, отчислилась ради первой главной роли в карьере — Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».

В 2002 году Светикова приняла участие в третьем сезоне шоу «Фабрика звезд». По словам певицы, сначала она отказывалась от этой идеи, однако на обратном настаивали ее продюсер и мама.

«Первый канал пригласил, позвонил. <...> Очень скептически отнеслась. <...> Ради Владимира Ивановича Коробки я пошла на „Фабрику“, а не ради чего-то еще. Просто он дорого очень стоил, а у меня не было денег ему заплатить», — говорила Светикова в интервью Яне Чуриковой.

В 2006 году артистка вновь решила вернуться к учебе и поступила в РАТИ-ГИТИС на факультет эстрадного искусства. Девушку отчислили из вуза за непосещаемость — Светикова снималась в триллере «Нас не догонишь». Окончила Школу драмы Германа Сидакова.

Светикова участвовала в таких мюзиклах, как «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Ромео и Джульетта», «Три мушкетера» (Констанция), «Ледяное сердце» (королева) и других. Кроме того, артистка пела дуэтом с Демисом Руссосом, Тото Кутуньо и Аль Бано. Голосом Светиковой говорят и поют Ариэль и Ванесса в диснеевском мультфильме «Русалочка», а также Маша — главная героиня ледовой сказки «Щелкунчик».

Где сейчас Светлана Светикова

Артистка активно ведет социальные сети и прямые эфиры, во время которых рассказывает о своих творческих успехах и общается с подписчиками. Аккаунт Светиковой наполнен снимками с различных фотосессий и видео с выступлений на сцене.

В 2023 году артистка рассказала, что готовит альбом, однако название его раскрывать не стала. Кроме того, в апреле состоялся концерт выпускников «Фабрики звезд», в котором певица приняла участие вместе с другими звездами. Во время мероприятия артистка представила ревамп на песню «Вешняя».

Что известно о личной жизни Светиковой

Певица рассказала, что ее первый поцелуй произошел с хореографом Мигелем. По словам Светиковой, они долгое время дружили. Когда девушке исполнилось 15 лет, а молодому человеку 17, пара начала встречаться. Несмотря на то что отношения не сложились, звезды остались друзьями — хореограф ставил танец певице, когда та участвовала в «Фабрике звезд».

Первой любовью Светиковой СМИ называют комика Гарика Харламова. Они познакомились, когда девушке было 17 лет. Влюбленные тайно встречались, а когда об отношениях узнали родители Светиковой, наступила черная полоса. Пара распалась из-за семьи певицы, которая не приняла избранника дочери.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Гарик Харламов

«Я ушла от Гарика Харламова из-за родителей. <...> Родители добились своего через огромную боль. <...> Так повелось, что если не нравится человек родителям, то и я к нему начинаю относиться иначе», — откровенничала актриса в интервью SoVeT.TV.

Следующая избранница Харламова Юлия Лещенко говорила, что причиной расставания стала измена со стороны Светиковой. По ее словам, комик сильно переживал из-за ухода певицы к более статусному мужчине.

Новым возлюбленным Светиковой стал актер Андрей Чадов. Звезды встречались на протяжении пяти лет.

«Мы безумно любили друг друга, прожили вместе пять лет, по сути, стали семьей», — рассказывала артистка.

Счастью помешала сплетня, просочившаяся в СМИ и ставшая причиной серьезной ссоры. В тот момент Светикова находилась на гастролях с ледовым мюзиклом Ильи Авербуха «Огни большого города», во время которых познакомилась с фигуристом-акробатом Алексеем Полищуком. Несмотря на трудности, которые им обоим пришлось преодолеть, сейчас пара воспитывает двоих сыновей, Милана и Кристиана.

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