Чадов вспомнил, каким был при жизни Золотовицкий Чадов заявил, что Золотовицкий при жизни был яркой личностью

Актер Алексей Чадов в беседе с 360.ru заявил, что ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий при жизни был очень яркой личностью и ориентиром для студентов. По его словам, он внес особый вклад в российский кинематограф.

Золотовицкий понимал, что готовит прекрасных студентов и артистов большого качества. И в целом он был, безусловно, ярким актером и личностью, — вспомнил Чадов.

Ранее сообщалось, что Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. Заслуженного артиста РФ госпитализировали в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. В конце декабря 2025 года он три раза попадал в больницу.

До этого стало известно, что Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.