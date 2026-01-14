Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 16:16

Чадов вспомнил, каким был при жизни Золотовицкий

Чадов заявил, что Золотовицкий при жизни был яркой личностью

Алексей Чадов Алексей Чадов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Алексей Чадов в беседе с 360.ru заявил, что ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий при жизни был очень яркой личностью и ориентиром для студентов. По его словам, он внес особый вклад в российский кинематограф.

Золотовицкий понимал, что готовит прекрасных студентов и артистов большого качества. И в целом он был, безусловно, ярким актером и личностью, — вспомнил Чадов.

Ранее сообщалось, что Золотовицкого перед смертью пытались реанимировать полчаса. Заслуженного артиста РФ госпитализировали в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ. В конце декабря 2025 года он три раза попадал в больницу.

До этого стало известно, что Золотовицкий скончался в возрасте 64 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Андрей Чадов
актеры
культура
кинематограф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рядовая проверка в российском регионе закончилась погоней в стиле GTA
«Пауки в банке»: Картаполов оценил обыски у Юлии Тимошенко
Эколог дала советы по правильной утилизации живых елок
Торговец получил партию телефонов Nokia через 16 лет после заказа
«Карусель» смерти и новая буферная зона: новости СВО на вечер 14 января
Общественница объяснила, как будет работать реестр алиментов
«Родился за полминуты»: Башмет раскрыл, как придумал фестиваль искусств
Звезда «Молодежки» раскрыл секреты отношений в паре с Трусовой на льду
Военный эксперт ответил, как Иран может защититься от вероятных ударов США
РЖД решили избавиться от актива в «Москва-Сити»
Профессор оценил вероятность смертной казни экс-президента Южной Кореи
Секретное пророчество Жириновского взорвало Сеть: чего ждать от 2026 года?
Зеленский оценил состояние инфраструктуры после российского удара
Башмет вспомнил забавный случай на концерте The Rolling Stones
Предприниматели назвали основные драйверы роста регионального бизнеса
В Северной Осетии закрыли заведение, где продали шаурму с проволокой
В работе Google произошел массовый сбой
Раскрыты масштабы возможной военной помощи европейцев Гренландии
Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном
Картаполов объяснил поставки НАТО в польский Жешув
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.