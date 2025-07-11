Андрей Чадов раскрыл, что ему подарила Заворотнюк в день их знакомства

Андрей Чадов раскрыл, что ему подарила Заворотнюк в день их знакомства Актер Чадов рассказал, что Заворотнюк при знакомстве подарила ему ящик клубники

Актриса Анастасия Заворотнюк была прекрасной и доброй женщиной, заявил российский актер Андрей Чадов, вспоминая свое знакомство с артисткой в беседе со «Страстями». Он отметил, что звезда «Моей прекрасной няни» подарила ему ящик клубники.

Она прекрасная. Познакомились в первый съемочный день. Она принесла мне ящик клубники. Это было первое знакомство с ней. Прекрасная женщина, очень добрая. Она все время мне говорила: «Андрей, ты купил квартиру?». В итоге купил, но уже после, — сказал Чадов.

По его словам, Заворотнюк очень любила своего мужа и в целом была весьма жизнерадостная. Он подчеркнул, что она была потрясающим партнером.

Ранее сообщалось, что фигуристка Татьяна Навка пришла на свадебное торжество художественной гимнастки Дины Авериной и фигуриста Дмитрия Соловьева в наряде, в котором появилась на публике в годовщину смерти Анастасии Заворотнюк. По данным журналистов, звезда надела изумрудный брючный костюм.

До этого Навка посетила могилу Заворотнюк в годовщину ее смерти. Почтить память актрисы она пришла с букетом розовых пионов. Олимпийская чемпионка надела зеленый костюм с кружевным топом, шляпу и очки. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни 29 мая 2024 года.