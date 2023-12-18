Смерть мужа, Путин, отсутствие концертов: как сейчас живет Диана Гурцкая

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Диана Гурцкая

Народная артистка России Диана Гурцкая в мае этого года потеряла супруга. После этого певица редко появляется на светских мероприятиях. Как она живет сейчас, чем занимается?

Чем известна Гурцкая

Диана Гурцкая —певица и общественный деятель. Народная артистка Российской Федерации. Член общественной палаты РФ. В 2008 году представляла Грузию на конкурсе «Евровидение», заняла 11 место.

Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в городе Сухуми Абхазской АССР. Она окончила интернат для незрячих детей. В 10 лет дебютировала в Тбилисской филармонии. В 1999 году исполнительница окончила эстрадное отделение московского Музыкального училища имени Гнесиных.

В 1995 году Гурцкая получила специальный приз музыкального конкурса «Ялта — Москва — Транзит». Ее дебютная пластинка «Ты здесь» вышла в 2000 году, а уже через два года певица выпустила второй альбом — «Ты знаешь, мама». Всего в дискографии Гурцкой более 10 студийных альбомов.

В 2005 году артистка организовала благотворительный фонд «По зову сердца» и стала его почетным председателем. Организация оказывает медицинскую помощь и поддержку в творческом развитии незрячим и слабовидящим детям.

В 2009 году, в Международный Паралимпийский день, Гурцкой был присвоен статус Посла «Сочи 2014». В 2011 году певица стала членом Общественной палаты Российской Федерации, возглавив комиссию по поддержке семьи, детей и материнства. Спустя два года ее назначили членом Комиссии при президенте России по делам инвалидов.

В 2018 году исполнительница стала художественным руководителем собственного Центра социальной интеграции. В том же году выступила доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

В 2019 году Гурцкая возглавила Комиссию по доступной среде и развитию инклюзивных практик Общественной палаты.

Что известно о смерти мужа Гурцкой

Муж Дианы Гурцкой, заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, скончался 21 мая 2023 года на борту самолета, летящего с Кубы в Россию. Воздушное судно совершило экстренную посадку в Минеральных Водах, но спасти мужчину не удалось.

Чиновнику было 45 лет. Пара поженилась в 2005 году. В 2007 году у них родился сын Константин.

Выпускник Российского университета дружбы народов (РУДН) Кучеренко был помощником депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, c 2006 по 2010 год — адвокатом Московской областной коллегии адвокатов, с 2007 по 2012 год преподавал в альма-матер.

С 2012 года он руководил аппаратом комитета Совфеда по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. В 2020 году был назначен замминистра науки и высшего образования, с 2021 года стал также статс-секретарем.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Диана Гурцкая

Как Гурцкая переживала смерть мужа

Новости о смерти мужа певице сообщил ее брат Роберт. Он заявил, что артистке, как и другим близким Петра Кучеренко, было не до комментариев, так как они не могли поверить в случившееся.

Писательница Ирина Хамакада рассказывала, что Гурцкая тяжело переживала утрату.

«Я познакомила их. По ней эта трагедия ударила ужасно», — рассказывала она NEWS.ru.

Певица Алена Кравец говорила, что состояние артистки «ужасное». По ее словам, Гурцкая долгое время не выходила на связь с друзьями и коллегами.

«Честно говоря, в последнее время наши друзья ей стали звонить реже, потому что понимают: в такой период лучше не беспокоить. Депрессии, о которой говорят некоторые психологи, у Дианы нет. Есть только душевная боль, которая не пройдет ни за месяц, ни за два... утраты, которую перенесла она, врагу не пожалеешь», — сообщила Кравец.

Она также отмечала, что исполнительница находилась в ужасном состоянии.

«Состояние у Дианочки ужасное. А в каком состоянии может находиться женщина, потерявшая близкого человека? Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело», — комментировала певица.

Как Гурцкая поддерживала участников СВО

В феврале этого года Диана Гурцкая выступила для участников спецоперации в Главном военном клиническом госпитале национальной гвардии РФ.

«Для меня огромная честь выступать перед вами: людьми, которые всем сердцем любят своих близких, свою страну, на собственном примере демонстрируют честь, отвагу и благородство души. Если мое выступление подарит вам мгновение тепла и заботы — большей награды я и не сыщу», — сказала она.

Певица отметила, что такие встречи — возможность поговорить языком души, потому что именно творчество и искусство могут помочь человеку во время жизненных преград. Своей главной целью исполнительница назвала поддержку участников спецоперации.

Чем Гурцкая занимается сейчас

После смерти супруга Диана Гурцкая не дает концерты и практически не появляется на светских мероприятиях. Ее ближайшие выступления не запланированы.

Недавно певица рассказала NEWS.ru, что сейчас сосредоточилась на общественной деятельности и работе в собственном творческом центре для людей с ограниченными возможностями. Она объяснила, что погружение в сферу, где можно быть максимально полезным, помогает справиться с грустными мыслями.

«Мы больше должны говорить о том, какие талантливые люди с инвалидностью — ученые, преподаватели, изобретатели — и как они любят профессию, которую выбрали. Приводить больше таких положительных примеров», — сообщила Гурцкая.

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