Нюша раскрыла пол своего второго ребёнка

Певица Нюша дала понять в видео в своём Instagram, что у неё скоро родится мальчик. Произошло это на гендерной вечеринке, которую исполнительница устроила вместе с мужем Игорем Сивовым. Артистка появилась на публике в коротком облегающем платье красного цвета.

На вечеринке были знакомые Нюши и их дети. Многие сразу обратили внимание на тематическое оформление вечеринки — всё было в голубом цвете.

Шары синие. Слон в синем. Ведущие в синем. Прям интрига интриг! — написали комментаторы.

Сама певица сообщила, что в прошлую беременность держала всё в тайне, долго не рассказывала ни об имени, ни о поле первенца. Он подчеркнула, что в этот раз «многое будет по-другому».

Ожидается, что ребёнок появится на свет в ближайшее время.

Ранее Нюша призналась, что вторая беременность стала для неё неожиданностью. Артистка не планировала в ближайшее время снова рожать. О своей беременности певица узнала во время планового похода к доктору в женскую консультацию. Несмотря на то что второй ребёнок не планировался, певица счастлива. В то же время она отмечает: в этом деле важно качество, а не количество.