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09 июля 2025 в 12:48

Радио Monte Carlo организовало пляжную вечеринку в Сочи

Фото: Пресс-служба радио Monte Carlo

На берегу Черного моря в Сочи 7 июля прошла пляжная вечеринка Radio Monte Carlo, организатором которой стала радиостанция Monte Carlo. На мероприятии выступили Лариса Долина, Александр Панайотов, Кирилл Астапов, DJ Fedor Fomin и другие.

Море, музыка и летнее настроение создают на пляже Radio Monte Carlo идеальный микс. Radio Monte Carlo — это не только музыка в эфире, это стиль жизни, в котором царят положительные эмоции. И мы очень рады стать частью этого курорта и благодарим Сочи за чудесную атмосферу, которая делает это лето незабываемым, — отметила программный директор радиостанции Анастасия Елисеева.

В ходе вечеринки Лариса Долина выступила с англоязычными композициями, а также спела «Лунную мелодию» совместно с Александром Панайотовым. Кульминацией концерта стала интерпретация хита «Погода в доме» — Долина удивила всех рэп-исполнением, которое Панайотов трансформировал в джазовую импровизацию.

Radio Monte Carlo 8 июня провело ежегодный турнир по гольфу в Московском городском гольф-клубе. В мероприятии поучаствовали звезды шоу-бизнеса, спортсмены и представители бизнеса, среди которых Лариса Долина, Александр Шоуа, Настасья Самбурская и другие.

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