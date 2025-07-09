В Кремле надеются на «починку» поломанных отношений с США

В Кремле надеются на «починку» поломанных отношений с США Песков: Москва намерена продолжать диалог с Вашингтоном

Россия намерена продолжать диалог с США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва рассчитывает на «починку» поломанных двусторонних отношений.

Мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что РФ и США обладают значительным нереализованным потенциалом экономического сотрудничества. Он выразил уверенность, что совместные российско-американские проекты были бы выгодны как Москве, так и Вашингтону.

Тем не менее Россия готова к новым санкциям со стороны Запада, подчеркнул Песков. По его словам, власти страны сделают все возможное для минимизации последствий рестрикций. Он отметил, что Москва многому научилась за минувшие годы.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по разрешению украинского конфликта. Он также заявил, что Москва видит перспективы для перезапуска отношений с Вашингтоном.