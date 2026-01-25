Названа сумма максимального пособия по безработице в России Минтруд: с 1 февраля пособие по безработице в России составит 15 886 рублей

Максимальный размер пособия по безработице в России с 1 февраля составит 15 886 рублей, сообщили в Минтруде. Отмечается, что выплаты будут проиндексированы на 5,6%, передает РИА Новости.

С 1 февраля 2026 года максимальный размер пособия по безработице, как и другие социальные выплаты, будет увеличен на 5,6% и составит 15 886 рублей в месяц, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

До этого экономист Игорь Балынин заявил, что в феврале увеличится размер страховых пенсий для россиян, достигших 80-летнего возраста. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а также надбавка за уход.

Кроме того, страховой стаж теперь будет включать в себя все время отпуска по уходу за ребенком до полутора лет. Это позволит увеличить размер пенсии родителей, имеющих пять и более детей. Постановление подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.