В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров Мельникова: социальная доплата к пенсии в РФ положена при доходе ниже минимума

Пенсионеры, относящиеся к льготным категориям, могут претендовать на ежемесячную денежную выплату от государства, сообщила РИА Новости глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова. По ее словам, существует социальная доплата к пенсии при доходе ниже регионального прожиточного минимума.

Одной из выплат, дополняющих пенсию, является ежемесячная денежная выплата. Она предоставляется Социальным фондом РФ определенным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, героев, бывших узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия радиации, и других категорий, — заявила мельникова.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России проиндексируют более 40 различных пособий, выплат и компенсаций на 5,6%, сообщает РИА Новости. Изменения затронут материнский капитал, единовременные пособия при рождении или усыновлении детей, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

До этого сообщалось, что все социальные выплаты, подлежащие индексации с 1 февраля, будут автоматически перечислены гражданам в увеличенном размере. При этом получателям не придется никуда обращаться или подавать какие-либо заявления.