В Кремле оценили усилия США по разрешению украинского конфликта Песков: Россия ценит усилия США по разрешению украинского конфликта

Россия ценит усилия президента США Дональда Трампа и его команды по разрешению украинского конфликта, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва видит перспективы для перезапуска отношений с Вашингтоном.

Мы высоко ценим усилия США и лично президента Трампа и членов его команды по инициированию прямого переговорного процесса между Россией и Украиной, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США на протяжении всей истории всегда находили что-то, что объединяло две страны. Глава государства также отметил, что Москва с добротой относилась к Вашингтону, например поставляла оружие и поддерживала стремление к независимости от Великобритании.

До этого российский лидер заявил, что с большим уважением относится к своему американскому коллеге Дональду Трампу. Глава государства отметил, что американский лидер — мужественный человек, который прошел непростой путь возвращения во власть.

В конце июня американские журналисты писали, что Трамп все больше показывает разочарование Путиным из-за его якобы максималистских требований.