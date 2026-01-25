Конгрессвумен из США призналась в любви к Дмитриеву Конгрессвумен Луна заявила, что любит Дмитриева

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала РИА Новости, что любит спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилла Дмитриева. Она готова ко встрече с ним в любое время.

Я люблю Кирилла, и он может увидеться со мной в любое время. Я буду рада этому, — ответила Луна.

Ранее ее пресс-секретарь Огаст Болл пояснил, что цель американской конгрессвумен Анны Паулины Луны во время предстоящих контактов с представителями РФ — проложить путь к процветанию, торговле и прочному миру. Он уточнил, что политик хочет восстановить открытое общение с Москвой.

До этого Анна Паулина Луна сообщила, что четыре депутата Госдумы приглашены в Вашингтон для участия в январе в консультациях с американскими законодателями. Также будет поднят вопрос об урегулировании на Украине.

Кроме того, Анна Паулина Луна намерена обратиться к Ватикану в связи с сообщениями о захвате храмов и преследовании православных верующих на Украине. Она сообщила в соцсети X, что получила от православных христиан из села Кузьмин на западе Украины видеообращение с просьбой о помощи и защите. Помимо Госдепартамента, Луна выйдет на связь с Ватиканом.