Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!

Хотите удивить гостей изысканным, но простым в исполнении блюдом? Этот салат с креветками и дыней — идеальный баланс сладости, пикантности и свежести, который запомнится надолго.

Отварите 300 г крупных креветок, очистите, 300 г спелой дыни нарежьте кубиками. Далее по рецепту салата с креветками 100 г сыра дорблю или другого с голубой плесенью раскрошите руками. Листья салата айсберг порвите и уложите на дно тарелок. Выложите слоями: дыня, креветки, сыр.

Для заправки салата с креветками смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, щепотку соли. Полейте ею ваше изысканное блюдо перед подачей. Гурманы должны оценить контраст сладости дыни, пикантности сыра и нежности креветок!

