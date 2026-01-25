Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 06:23

Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!

Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно! Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хотите удивить гостей изысканным, но простым в исполнении блюдом? Этот салат с креветками и дыней — идеальный баланс сладости, пикантности и свежести, который запомнится надолго.

Отварите 300 г крупных креветок, очистите, 300 г спелой дыни нарежьте кубиками. Далее по рецепту салата с креветками 100 г сыра дорблю или другого с голубой плесенью раскрошите руками. Листья салата айсберг порвите и уложите на дно тарелок. Выложите слоями: дыня, креветки, сыр.

Для заправки салата с креветками смешайте 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. меда, щепотку соли. Полейте ею ваше изысканное блюдо перед подачей. Гурманы должны оценить контраст сладости дыни, пикантности сыра и нежности креветок!

Ранее NEWS.ru публиковал вкусный рецепт печенья из бананов.

Читайте также
Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: что ждать
Общество
Снег с дождем и тепло до 0? Погода в Москве в начале февраля: что ждать
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Общество
Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Общество
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Курочка, сыр и грецкие орехи — это комбо стало хитом на праздничном столе: готовим салат, чтобы всех поразить
Общество
Курочка, сыр и грецкие орехи — это комбо стало хитом на праздничном столе: готовим салат, чтобы всех поразить
Салат с крабовыми палочками за 15 минут: рецепт от стамбульских поваров
Семья и жизнь
Салат с крабовыми палочками за 15 минут: рецепт от стамбульских поваров
рецепты
общество
салаты
кулинария
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вылет застрявших на Кубе российских туристов перенесли
Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля
Стало известно, во сколько оценили имущество экс-вице-премьера Башкирии
Россия предостерегла Запад от размещения войск на Украине
Конгрессвумен из США призналась в любви к Дмитриеву
Сексуальное блюдо: салат с креветками и дыней — обалдеть можно!
Жители Махачкалы спасли ребенка и мать из тонущей машины
Lada Azimut, электромобиль и новая Volga: главные автоновинки 2026 года
Бесконечный коридор в сновидениях: к добру или беде
Разгром складов ВСУ и удар по объектам ВПК: успехи ВС РФ к утру 25 января
В Запорожской области при атаке БПЛА на авто пострадали четыре человека
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 января
Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф
К чему снится лабиринт: пугающие тайны подсознания
Российские морпехи обнаружили у бойца ВСУ обложку с нацистской символикой
Стало известно о контактах Москвы и Вашингтона по раздражителям
Названа сумма максимального пособия по безработице в России
В России раскрыли секрет дополнительной выплаты для пенсионеров
На Камчатку прибыла новая партия техники для уборки снега
ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения
Дальше
Самое популярное
Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска
Общество

Натрите картофель и добавьте ветчину. Жарю драники с сырной начинкой — два в одном: и гарнир, и горячая закуска

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января
Россия

В Киеве паника, нет света, воды, тепла: удары по Украине 23 января

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей
Семья и жизнь

Гороскоп на 24 января: день уроков, препятствий и новых возможностей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.