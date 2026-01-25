Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля

Потепление отменяется: погода в Москве и Питере с 26 января по 1 февраля

На смену 20-градусным морозам в центр европейской части страны придет потепление со снегопадами и местами ледяными дождями, а затем вновь ожидаются холода. На балтийском побережье северо-запада будет аналогичный сценарий, но в более умеренном варианте. О погоде в Москве и Петербурге на неделе с 26 января по 1 февраля NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 26 января по 1 февраля

В понедельник, 26 января, днем в столичном регионе будет без осадков, ближе к вечеру начнется снег. Максимальная температура воздуха в Москве прогнозируется в диапазоне от −9 до −11 градусов, при этом в ночные часы столбики термометров опустятся до минус 20–22 градусов.

В ночь на вторник осадки усилятся до умеренных, а местами сильных снегопадов, которые продолжатся весь день. Температура воздуха составит в начале суток от −10-до −15 градусов, днем потеплеет до минус 1–6 градусов.

В среду также ожидается снег, местами на юге Подмосковья возможны ледяные дожди со всем набором неблагоприятных и опасных погодных явлений. Температура воздуха и днем, и ночью 28 января сохранится в пределах от −1 до −6 градусов. Такой же температурный фон ожидается и в четверг, но не исключено, что в дневное время воздух в столице прогреется до нулевых и слабоположительных значений, осадки при этом прекратятся.

В ночь на пятницу возможно похолодание до 17–22 градусов мороза, а днем З0 января термометры покажут в диапазоне от −15 до −18 градусов. На небе будет преимущественно малооблачно, осадки не ожидаются.

В субботу ночью похолодает до −11 градусов, днем температура воздуха может вырасти до минус 1–3 градусов. При этом ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. В ночь на воскресенье подморозит до −13 градусов, днем ожидается от нуля до минус 3–8 градусов со снегом.

Атмосферное давление в понедельник составит около 758 миллиметров ртутного столба. К четвергу оно упадет до 739 пунктов, а далее начнет расти и к выходным может подняться до 747–749 миллиметров ртутного столба.

Ветер с понедельника до среды будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 4–9 метров в секунду, вечером 26 января возможны порывы до 10–15 метров в секунду. С четверга ветер стихнет.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 26 января по 1 февраля

В понедельник в Северной столице температура воздуха ночью опустится до минус 15–17 градусов, днем — от −10 до −12, местами пройдет небольшой снег.

В последующие сутки морозы начнут ослабевать. В ночь на 27 и 28 января столбики термометров покажут около −13 градусов. Днем во вторник около −10, в среду — в районе −8 градусов. Осадки пройдут в эти дни в виде слабого снега.

В четверг ночью и днем температура составит в диапазоне от −8 до −10 градусов, а затем начнется вторжение холодных арктических воздушных масс. И уже в ночь на пятницу может похолодать до минус 15–17 градусов, а днем — около −13. Осадки 29 и 30 января не прогнозируются.

В ночь на субботу может подморозить до минус 11–16 градусов, днем — минус 4–7. В воскресенье под утро — до −14 градусов, в дневные часы — от −6 до −11. В выходные прогнозируются снегопады.

Ветер на протяжении рабочей недели переменных направлений 1–4 метра в секунду. Атмосферное давление будет в диапазоне от 759 до 762 миллиметров ртутного столба.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 26 января по 1 февраля

В Москве самую теплую погоду с 26 января по 1 февраля фиксировали 30 января 2025 года. Тогда воздух прогрелся до +8,1 градуса. Помимо этого, в минувшем году были обновлены суточные температурные максимумы для еще нескольких дней недели. Так, 31 января 2025-го столбики термометров поднимались до рекордной за всю историю метеонаблюдений в этот день отметки +6,5 градуса, 27 января — до +5,6 градуса, 28 января — до +5,4 градуса, 29 января — до +5,1 градуса, 1 февраля — до +4,8 градуса.

Еще один суточный температурный рекорд метеорологи фиксировали в Москве 26 января 1882 года. В тот день термометры показывали +5 градусов. И с тех пор 26 января температура не поднималась выше данной отметки.

Самая морозная погода в период с 26 января по 1 февраля была зафиксирована в Москве 27 января 1892 года. Тогда температура опускалась до −41,9 градуса. В том же 1892-м был установлен суточный температурный минимум 26 января с отметкой −36,6 градуса.

Сразу три суточных температурных рекорда в Москве были установлены в 1956 году — 30 и 31 января, а также 1 февраля. В те дни термометры показывали соответственно −35,7, −38,1 и −34,8 градуса. До сих пор эти суровые показатели остаются рекордными для данных чисел за всю историю метеонаблюдений в городе.

Еще два суточных температурных минимума недели были установлены 28 и 29 января 1893 года. В те дни день воздух в Москве остывал до −36,2 и −34,6 градусов соответственно.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 26 января по 1 февраля

Самыми теплыми днями недели с 26 января по 1 февраля за всю историю метеонаблюдений в Питере стали 28 января 1989-го и 30 января 2025 года. Тогда температура воздуха в городе достигала +6 градусов.

До аномальных +5 градусов воздух в городе на Неве прогревался 26 и 29 января 2025-го, 31 января 2016-го и 1 февраля 1914 года. На один градус прохладнее (+4) термометры показывали в Северной столице 27 января 1990 года. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдения как дни с самой максимальной температурой воздуха.

Наиболее холодная погода была в Санкт-Петербурге 26 января 1892 года. Термометры в тот день показывали −33 градуса. Суточный температурный максимум в −32 градуса был установлен в городе 1 февраля 1956 года, который с тех пор не обновлялся.

До −31 градуса в Ленинграде подмораживало 29 января 1987-го и 31 января 1956 года. А до −30 градусов воздух остывал 27 января 1942-го и 30 января 1956 года. Эти дни вошли в историю как даты с самыми низкими суточными температурами за всю историю метеонаблюдений.

Самое морозное 28 января в Северной столице было в 1942 году. Тогда столбики термометров опустились до аномального для этого числа значения −28 градусов.

Читайте также:

Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды

Адская стужа до -30, метели, снегопады? Погода в Москве до конца января

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

Будущее наше тепло: Москве предсказали резкое изменение климата