Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 09:20

Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве в начале следующей недели ожидается увеличение высоты снежного покрова на два — четыре сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в ближайшие дни значительных изменений снежного покрова не ожидается.

Небольшой снег возможен в четверг и в пятницу, но никакого влияния на снежный покров он не окажет, так как снега будет совсем мало. Затем в субботу и в воскресенье ожидаются сильные морозы, без осадков, будет сухая погода, — сказал Леус.

Он добавил, что ситуация начнет меняться в начале следующей недели. Осадки вернутся в столичный регион в понедельник, 26 января, во второй половине дня, но они не будут сильными.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти официально запросят федеральную помощь для ликвидации последствий аномальных снегопадов. По его словам, субъекту не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за последнее десятилетие циклонами. Солодов уточнил, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не способны устранить все последствия стихии своими силами.

снегопады
снег
Москва
синоптики
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Металлические» аферисты обворовали комбинат на 25 млн рублей
В Кузбассе наказали бабушку, которая посадила девятилетнего внука за руль
Российский самолет с 335 пассажирами выкатился за пределы ВПП
Дания не вошла в список приглашенных в совет Трампа по Газе
Малкин помог «Питтсбургу» разгромить «Калгари»
Готовим свиные ребрышки в «умном» маринаде: просто, вкусно, быстро
Юрист раскрыл, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
«Вызывает страх»: в ЕС забили тревогу из-за заявлений Трампа о Гренландии
Драники больше не делаю. Жарю картофельные чашечки с яйцом и ветчиной — три ингредиента для быстрого завтрака
Трамп решил платить жителям Гренландии за согласие присоединиться к США
Российские силовики рассказали, кого ВСУ отправляют на харьковские рубежи
В России создали специальные патроны для борьбы с дронами
Гладков показал последствия ЧП в Белгороде
Экс-руководитель Казанского вокзала получил 1,3 млн рублей за «крышу»
Семь одежек против мороза: как не замерзнуть даже в -30
Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных
Стало известно, когда владельцу ТЦ в Новосибирске изберут меру пресечения
Врачам не удалось спасти пострадавшего в ТРЦ мужчину
Россиянам разрешат подписывать трудовые договоры прямо в МАХ
Российские солдаты ликвидировали ценного корректировщика ВСУ
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком: печеные котлетки в духовке — хрустящие и ароматные, идеально с утренним кофе

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.