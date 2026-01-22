Снегопады вернутся в Москву после сухих и морозных выходных

В Москве в начале следующей недели ожидается увеличение высоты снежного покрова на два — четыре сантиметра, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, в ближайшие дни значительных изменений снежного покрова не ожидается.

Небольшой снег возможен в четверг и в пятницу, но никакого влияния на снежный покров он не окажет, так как снега будет совсем мало. Затем в субботу и в воскресенье ожидаются сильные морозы, без осадков, будет сухая погода, — сказал Леус.

Он добавил, что ситуация начнет меняться в начале следующей недели. Осадки вернутся в столичный регион в понедельник, 26 января, во второй половине дня, но они не будут сильными.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что власти официально запросят федеральную помощь для ликвидации последствий аномальных снегопадов. По его словам, субъекту не хватает специализированной техники, чтобы справиться с мощнейшими за последнее десятилетие циклонами. Солодов уточнил, что местные дорожные службы, несмотря на максимальную мобилизацию, не способны устранить все последствия стихии своими силами.