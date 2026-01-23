Резкая оттепель идет на Москву, февраль будет жарким? Прогноз погоды

Морозы в Москве будут крепнуть в ближайшие дни, обещают синоптики. Какая погода пришла в столицу России к 23 января, чего ждать в выходные и дальше, кто обещает «жаркий» февраль?

Какая погода пришла в Москву перед выходными 24–25 января

Холодному вторжению с востока так и не удалось сковать морозами все Подмосковье. Как отмечает метеоролог Татьяна Позднякова, в ночь на 23 января западные районы Московской области, где небо оставалось прикрыто облаками, были заметно теплее восточных окраин. Так, в Новом Иерусалиме на западе минимальная температура воздуха составила −10 градусов, а в Черустях на востоке −21,8 градуса. В Москве на ВДНХ температура не опустилась ниже −10,9 градуса, однако сегодня похолодание будет продолжаться.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус отмечает, что Москва остается на периферии области высокого давления, и поэтому облака в небе над регионом останутся; возможен даже небольшой снег.

«Температура воздуха в городе −9–11 градусов, по области −8–13. Атмосферное давление будет выше нормы. В субботу без существенных осадков, ночью −17–19, днем −13–15 градусов», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве на неделе, чего ждать в феврале

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что жесткие морозы в столице продлятся до понедельника, 26 января. Экстремально низкой температуры не ожидается: самой холодной станет ночь на воскресенье, когда ожидается до −23 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже 27 января ожидается резкая оттепель: начнутся снегопады, а днем потеплеет до −1 градуса. Метеорологи предупредили, что такие «температурные качели» могут плохо отразиться на чувствительных к погоде людях.

По прогнозам Foreca, за вторник и среду выпадет почти 26 мм осадков в виде снега. Ожидается еще одно похолодание в ночь на 30 января, однако конец месяца в Москве будет достаточно теплым и облачным.

В феврале 2026 года характер погоды резко изменится, предупредили синоптики. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, некоторые регионы России ждет настоящая «зимняя жара».

Февраль будет «жарким» и в Москве: по словам Поздняковой, почти все модели предсказания погоды прогнозируют положительную аномалию температуры воздуха в Москве, в среднем +2,0 градуса. Кроме того, большинство моделей предсказывает обилие осадков.

«Холодный январь подготовит атмосферу к передаче эстафеты более теплому и снежному февралю, который в Центральной России будет на один градус выше нормы (количество осадков будет нормальным), на юге на 2–3 градуса теплее положенного, на северо-западе около нормы», — прогнозирует синоптик Евгений Тишковец.

Что с погодой в Санкт-Петербурге

23 января Петербург остается на периферии антициклона: в городе холодно, однако небо будет затянуто тучами, идет мелкий снег.

«В регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха −8–10 градусов, в Ленинградской области −8–13. Атмосферное давление выше нормы. В субботу без существенных осадков, ночью −14–16, днем −10–12 градусов», — прогнозирует Леус.

Ночь на воскресенье в Петербурге может оказаться одной из самых холодных с начала зимы (до −19–21 градуса). Затем в понедельник характер погоды начнет меняться. По прогнозу Foreca, циклон повысит температуру до 11–13 градусов. Оттепель, однако, не придет в Петербург раньше следующих выходных, когда будет +1–2 градуса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно долговременному прогнозу «Метеоновостей», такая температура надежно установится в Петербурге с начала февраля. Суточные колебания будут невелики, давление будет падать и принесет снегопады.

