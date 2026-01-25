Прогулка с питомцем может повлечь серьезный штраф ОП РФ: за неправильный выгул питомца могут выписать штраф до 30 тысяч рублей

Штраф до 30 тысяч рублей может стать наказанием за нарушение требований при выгуле домашних животных, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. По его словам, также могут вынести предупреждение, тогда деньги удастся сохранить.

Штраф за нарушение требований составляет для граждан 1500-3000 рублей, для должностных лиц — от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юрлиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей. Вместо штрафа возможно предупреждение, — отметил аналитик.

Машаров напомнил, что на данный момент требования действуют следующие: соблюдение прав соседей в многоквартирных домах, обеспечение безопасности граждан при выгуле питомцев, а также уборка продуктов жизнедеятельности животных в местах общего пользования.

