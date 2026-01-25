Lada Azimut, электромобиль и новая Volga: главные автоновинки 2026 года

2026 год обещает стать очень важным для российского авторынка. После всех потрясений последних лет наши автопроизводители готовят сразу несколько новых автомобилей. Некоторые из них будут полностью отечественной разработкой, а другие построены на китайских платформах. Когда появятся кроссовер Lada Azimut и электромобиль «Атом», на какой платформе будут построены возрожденные «Волги» и что будет с «Москвичами» — в материале NEWS.ru.

«Атом»: самый необычный российский автомобиль 2026 года

Электромобиль «Атом» уже несколько лет на слуху, но 2026 год станет судьбоносным для этого проекта. Совсем скоро на столичном заводе «Москвич» начнут делать серийные автомобили. В нем необычным будет все: над внешностью работали как российские, так и итальянские дизайнеры, а в техническом плане «Атом» сможет спорить с лучшими зарубежными аналогами.

«Атом» — это городской электромобиль, построенный на собственной платформе. Под капотом (точнее, под полом кузова) расположен электромотор мощностью 204 л. с., который будет получать энергию от литий-ионной батареи емкостью 77 кВт·ч. Причем эта силовая установка будет российского производства — создатели машины уверяют, что системы терморегулирования позволяют автомобилю сохранять энергоемкость даже в сильные холода.

Еще одно отличие «Атома» — распашные боковые двери, которые открываются навстречу друг другу. Средняя стойка кузова полностью отсутствует — она интегрирована в саму конструкцию дверей. Это решение не только создает ощущение простора, но и облегчает процесс посадки пассажиров.

Другая гордость разработчиков — использование высоких технологий. Например, тут стоит система проекции на лобовое стекло с элементами дополненной реальности, собственная операционная система, есть встроенный магазин приложений. А на руле «Атома» установлен большой экран, через который и надо будет управлять всеми системами автомобиля.

Цену автомобиля объявят перед стартом продаж — ожидается, что это будет весна 2026 года. «Стоимость мы пока назвать не можем, но, как только пойдем в серию, заявим конкретную цену. Но у нас есть диапазон — от 3 до 4 млн рублей. Это без учета субсидий для частных лиц. У нас это 925 тысяч», — пояснила NEWS.ru руководитель отдела PR бренда «Атом» Анастасия Иваненкова.

Электромобиль «Атом» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Lada Azimut: первый кроссовер в истории АвтоВАЗа

В конце 2026 года АвтоВАЗ начнет продажу своего первого кроссовера Lada Azimut. Проект разрабатывался российскими инженерами и дизайнерами на базе платформы «Весты», что позволило снизить затраты.

Кроссовер получился чуть короче Lada Vesta, но зато он шире этой модели. А еще Lada Azimut будет первой моделью АвтоВАЗа в новом фирменном стиле с рельефными боковинами и полностью светодиодной оптикой.

Важно, что перед выпуском «Азимута» АвтоВАЗ серьезно модернизирует свои двигатели. Если сейчас 1,6-литровый бензиновый мотор, который ставят на многие модели компании, выдает 106 л. с., то кроссовер получит уже агрегат на 120 сил. Еще будет двигатель объемом 1,8 л — его мощность будет повышена до 132 сил (сейчас — 122 л. с.). Плюс АвтоВАЗ обещает интегрировать под капот Azimut китайский 1,5-литровый бензиновый двигатель с наддувом мощностью около 150–160 л. с. А вот привод у этой модели будет только передним — «вестовская» платформа не позволяет поставить на машину трансмиссию 4×4.

В салоне Lada Azimut будет большой экран мультимедийной системы, голосовое управление GigaChat и навигация 2ГИС, новые кресла, панорамная крыша и многое другое. Среди необычных опций — обогрев боковых зеркал. Пока такого не предлагает ни один производитель.

Сколько будет стоить Lada Azimut, пока не ясно. «Цена — это коммерческая тайна. Знал бы, не назвал бы. Есть проработанный бизнес-кейс, но рынок меняется так быстро, потому что поставщики поставляют компоненты в зависимости от объема и рыночной ситуации», — пояснил недавно глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Однако ориентироваться надо на цифры 2,5–2,8 млн рублей. И если это так, то Azimut будет не только по размеру, но и по цене соперничать с такими моделями, как Haval Jolion, Tenet T4, Belgee X50 и др.

Lada Azimut Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Возрождение «Волги»: три модели на платформе Geely

Одним из самых ожидаемых проектов в 2026 году будет возрождение марки «Волга». О том, что в России начнут делать автомобили Volga, говорили еще в 2024 году — тогда в рамках выставки «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде показали целую линейку моделей этого бренда. Автомобили осмотрел даже премьер-министр России Михаил Мишустин, который успел покритиковать создателей. «У вас где сделан руль, китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал тогда Мишустин.

Однако проект забуксовал — изначально машины хотели выпускать на платформе китайских Changan. Но, судя по всему, эта компания решила не связываться с выпуском машин в Нижнем Новгороде. И сейчас все ждут, что в России начнут делать «Волги» на основе китайских Geely.

Планируется, что под брендом Volga будут выпускать сразу три модели:

Volga C50 — это переименованный седан Geely Preface;

Volga K40 — он же кроссовер Geely Atlas;

Volga K50 — это кроссовер Geely Monjaro.

Ожидается, что Volga появятся весной 2026 года. По крайней мере, это обещал ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года начать первые этапы сборки и производства», — сказал он.

Volga C40 и К30 Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

«Москвич» М70 и М90: новая линейка на базе MG

Прошедший декабрь подарил маленькую сенсацию: завод «Москвич», который раньше собирал автомобили на платформе китайской компании JAC, объявил о расширении модельного ряда. У компании появился еще один стратегический партнер — это марка MG, которая когда-то была британской, а сейчас полностью перешла под контроль китайского концерна SAIC.

Новые модели будут выпускаться под линейкой «М» — эта буква будет стилизована под зубец Кремлевской стены, символа национальной идентичности бренда.

Первенцем станет «Москвич М70» — среднеразмерный кроссовер, который будет построен на основе MG HS второго поколения. Его длина 4655 мм, то есть М70 будет крупнее кроссовера «Москвич 3», но меньше семиместного «Москвич 8». А под капотом у него будут бензиновые моторы объемом 1,5 л или 2 л (172 л. с. и 231 л. с. соответственно). Привод — передний.

Вторая модель — это «Москвич М90» (он же MG RX9). И это будет первый полноприводный автомобиль в современной истории «Москвича». А еще это будет самый большой автомобиль марки — его длина 4983 мм, а в салоне окажется сразу три ряда кресел.

Старт продаж новых «Москвичей» запланирован на первую половину 2026 года.

«Москвич-3» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Sollers S9: рамный внедорожник с российской подготовкой

На фоне выпуска кроссоверов немного в стороне стоит рамный внедорожник Sollers S9, который базируется на платформе пикапа JAC T9. Это совершенно иная категория автомобилей — настоящий внедорожник, этакий российский аналог Toyota Land Cruiser Prado.

Sollers S9 — это огромный рамный внедорожник длиной 5330 мм с подключаемым полным приводом типа Part-time. Это означает, что водитель может переключаться между режимом переднего привода для городской эксплуатации и режимом полного привода для бездорожья. На старте продаж (третий квартал 2026 года) автомобиль будет оснащаться локализованным турбодизельным двигателем объемом 2 л (143 л. с. и 410 Нм), который будет работать вместе с классическим 8-ступенчатым «автоматом». В перспективе планируется добавить и бензиновый мотор объемом 2 л (200 сил).

В продажу Sollers S9 поступит летом. Собирать его будут в Ульяновске.

JAC T9 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Tenet T9: флагман новой российской марки

Новинка будет и у новой марки Tenet — под этим именем на бывшем заводе Volkswagen в Калуге собирают автомобили Chery. Речь идет о большом Tenet T9, который станет флагманом марки (в его основе будет семиместный Chery Tiggo 9).

Технические характеристики пока не раскрываются. Но если ориентироваться на оригинальный Chery Tiggo 9, то можно предположить, что Tenet T9 будет оснащаться 2-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 245–249 лошадиных сил, который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

