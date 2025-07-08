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08 июля 2025 в 12:53

В Кремле отреагировали на планы ЕС ввести новый пакет санкций против России

Песков: Россия сделает все возможное для минимизации последствий санкций

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия сделает все возможное для минимизации последствий санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Москва многому научилась за годы рестрикций со стороны Запада. Он добавил, что Кремль будет внимательно следить за информацией о готовящемся новом пакете санкций Евросоюза.

Разумеется, мы будем делать все возможное, <…> чему мы научились за эти годы с тем, чтобы максимально минимизировать последствия вот этих ограничений незаконных. Мы многому научились, у нас есть изрядный опыт на этой стезе, и мы его будем всемерно применять, — сказал Песков.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что в Евросоюзе подготовили 18-й пакет санкций против Москвы. ЕС удалось развенчать сомнения Словакии по этому поводу и практически принять новые ограничения.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение заблокировать новый пакет санкций Европейского союза против России. В своем заявлении он акцентировал внимание на необходимости получения надежных гарантий для минимизации последствий, связанных с прекращением поставок газа из РФ в страны ЕС.

Дмитрий Песков
Россия
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