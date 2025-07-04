Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 17:01

«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции

Представитель кабмина ФРГ сообщил о готовности 18-го пакета санкций против РФ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Евросоюзе подготовили 18-й пакет санкций против Москвы, рассказал Reuters на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По словам политика, ЕС удалось развенчать сомнения Словакии по этому поводу и практически принять новые ограничения.

Европейский совет неделю назад продлил действующие санкции. 18-й санкционный пакет также в принципе принят. Были оговорки со стороны Словакии, которые во время переговоров в последние дни, по моим сведениям, были разрешены, — подчеркнул Корнелиус.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение заблокировать новый пакет санкций Европейского союза против России. В своем заявлении он акцентировал внимание на необходимости получения надежных гарантий для минимизации последствий, связанных с прекращением поставок газа из РФ в страны ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что без таких гарантий Словакия не сможет поддержать новые меры против Москвы.

При этом Фицо сообщил, что Словакия больше всех пострадает при отказе Евросоюза от российского газа. Он считал, что такое решение ЕС станет «выстрелом в собственное колено».

Словакия
Евросоюз
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Названы англицизмы, от которых нужно очистить русский язык
Telegram столкнулся с масштабным сбоем
На пляж в Балтийске принесло мертвеца
Мать и отец убитой россиянки прилетели за ответами в европейский город
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
«Без суеты»: Кадыров показал удар «Ахмата» по огневой точке «укронато»
Киберэксперт раскрыл, какие слова опасны в разговоре с мошенниками
«Каждый в отдельности»: Лукашенко увидел тенденцию среди стран бывшего СССР
Обнародовано расписание первых туров РПЛ сезона-2025/26
Силовики задержали главу Карабудахкентского района Дагестана
Миронов сделал необычное предложение по ипотекам для многодетных семей
Юрист раскрыл, что грозит вымогавшим у Смолова миллионы рублей
Жителей российского города оставили вне Сети
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.