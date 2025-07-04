«В принципе принят»: в ЕС готовят новые антироссийские санкции

В Евросоюзе подготовили 18-й пакет санкций против Москвы, рассказал Reuters на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. По словам политика, ЕС удалось развенчать сомнения Словакии по этому поводу и практически принять новые ограничения.

Европейский совет неделю назад продлил действующие санкции. 18-й санкционный пакет также в принципе принят. Были оговорки со стороны Словакии, которые во время переговоров в последние дни, по моим сведениям, были разрешены, — подчеркнул Корнелиус.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил намерение заблокировать новый пакет санкций Европейского союза против России. В своем заявлении он акцентировал внимание на необходимости получения надежных гарантий для минимизации последствий, связанных с прекращением поставок газа из РФ в страны ЕС. Премьер-министр подчеркнул, что без таких гарантий Словакия не сможет поддержать новые меры против Москвы.

При этом Фицо сообщил, что Словакия больше всех пострадает при отказе Евросоюза от российского газа. Он считал, что такое решение ЕС станет «выстрелом в собственное колено».