Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Международный аэропорт в Волгограде перестал принимать и выпускать самолеты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

