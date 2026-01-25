Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 03:06

Волгоградский аэропорт ввел запрет на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Международный аэропорт в Волгограде перестал принимать и выпускать самолеты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Он отметил, что это временные ограничения.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в публикации.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что новые правила авиаперелетов, которые введут с 1 марта 2026 года, приведут к повышению цен. Начиная с весны авиапассажиры смогут вернуть деньги за билет на самолет, если он будет задерживаться более чем на 30 минут.

До этого авиакомпания «Уральские авиалинии» получила страховые выплаты в размере 1,3 млрд рублей после посадки самолета в поле в сентябре 2023 года. При этом ущерб от повреждений воздушного судна, по версии следствия, оценивается в 118,9 млн рублей. В результате столкновения самолета с землей были выведены из строя створка ниши шасси, три лопатки двигателя, а также колеса и тормозная система.

аэропорты
Волгоград
ограничения
Росавиация
