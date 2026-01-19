Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов

Новые правила авиаперелетов, которые введут с 1 марта 2026 года, приведут к повышению цен, заявил НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Начиная с весны авиапассажиры смогут вернуть деньги за билет на самолет, если он будет задерживаться более чем на 30 минут. По мнению эксперта, это стало вынужденной мерой в связи с частыми задержками рейсов.

Теоретически со стороны пассажиров возможны злоупотребления. Авиакомпании должны будут оценить, как поменяется модель поведения клиентов. Компании будут стараться увеличенные затраты или недополученную прибыль компенсировать за счет роста тарифов. Но у этого будут естественные пределы, обусловленные покупательной способностью граждан, — высказался Пантелеев.

Он добавил, что право полностью вернуть стоимость билета за задержку рейса есть и сейчас. Однако пока оно не привязано именно к 30 минутам опоздания. По словам эксперта, новая мера стала ситуативным решением, расширяющим возможности пассажиров. После ее введения люди смогут оперативно сдать авиабилет, получить деньги и купить билет на наземный транспорт.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что новые правила авиаперелетов систематизируют и конкретизируют уже сложившуюся практику, устраняя возможные разночтения. Теперь электронный посадочный талон получает официальный статус, равный бумажному документу. Это упростит процедуру регистрации и посадки, а также сократит использование бумаги.