ГДЗ, ответы на ЕГЭ и ОГЭ в интернете — все? Что решило Минпросвещения

Минпросвещения России предложило законодательно запретить распространение готовых домашних заданий, а также ответов на ЕГЭ и ОГЭ в интернете. Означает ли это блокировку сайтов с ГДЗ, затронет ли инициатива разборы заданий и как новые меры будут применяться на практике?

Запрет ГДЗ в интернете

Министерство просвещения Российской Федерации разработало проект поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предусматривающий запрет на распространение готовых домашних заданий (ГДЗ) в интернете. Поправки были представлены ведомством 24 января 2026 года.

Согласно законопроекту, под запрет попадет публикация готовых решений заданий из учебников и пособий, а также ответы на задания экзаменов и олимпиад. В частности, ограничения должны коснуться контрольно-измерительных материалов (КИМ) для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ), а также заданий и их решений, используемых во Всероссийской олимпиаде школьников.

Проект поправок предусматривает, что материалы, содержащие готовые ответы, будут отнесены к информации, запрещенной для распространения в интернете. В пресс-службе Минпросвещения пояснили, что исключение составляют сведения, содержащиеся непосредственно в самих заданиях.

Новые полномочия для Роскомнадзора

Законопроект также предполагает расширение полномочий Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). При обнаружении на интернет-ресурсах готовых домашних заданий, ответов на задания ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадных материалов и решений к ним доступ к таким сайтам сможет быть оперативно ограничен.

В Минпросвещения уточнили, что ограничения будут носить адресный характер и не предполагают полного запрета на любые образовательные материалы. Ведомство отметило, что законопроект не распространяется на обобщенные разборы тем и учебные материалы, не содержащие прямых ответов на задания.

Цели инициативы

В пояснительной записке к законопроекту министерство указало, что свободный доступ к готовым ответам может способствовать практикам списывания, что, по мнению авторов инициативы, снижает мотивацию школьников к самостоятельному изучению материала. Ограничения направлены на защиту учебного процесса и повышение качества образования, указали в ведомстве.

Отдельные представители министерства отмечали, что доступность ГДЗ и ответов ЕГЭ/ОГЭ может негативно влиять на образовательный процесс, поскольку учащиеся используют такие материалы без вдумчивого выполнения заданий.

Исключения и условия

При этом в проекте есть конкретные исключения. Запрет распространяется только на публикацию готовых решений, которые полностью или частично повторяют содержание самих заданий из учебников, пособий, олимпиадных материалов и КИМ. Материалы, не содержащие прямых ответов, в том числе обобщенные комментарии и разборы тем, не подпадают под ограничения.

Минпросвещения подчеркнуло, что законопроект направлен на «точечные меры» и не предусматривает запрет на размещение любых вспомогательных образовательных материалов.

