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08 июля 2025 в 12:54

В Кремле оценили потенциал экономического сотрудничества России и США

Песков: совместные проекты России и США могли бы принести пользу обеим странам

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия и США обладают значительным нереализованным потенциалом экономического сотрудничества, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что совместные российско-американские проекты были бы выгодны как Москве, так и Вашингтону, передает ТАСС.

Между нашими странами есть очень широкий потенциал для <…> запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли. При том что эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль, — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера также указал, что ограничительные меры США против РФ наносят урон как Москве, так и Вашингтону.

Тем не менее Россия готова к новым санкциям со стороны Запада, подчеркнул Песков. По его словам, власти страны сделают все возможное для минимизации последствий рестрикций. Он подчеркнул, что Москва многому научилась за минувшие годы.

При этом Песков добавил, что список недружественных России государств нельзя считать догматическим. По утверждению представителя Кремля, перечень может «пересматриваться» в случае изменения отношений Москвы с этими странами.

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Дмитрий Песков
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