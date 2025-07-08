Песков признал вред санкций для России и США Песков заявил, что санкции Вашингтона вредят России и США

Антироссийские ограничительные меры США незаконны, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге. Он отметил, что рестрикции наносят урон как Москве, так и Вашингтону, передает РИА Новости.

В настоящий момент Соединенные Штаты реализуют ряд ограничений. Мы считаем, что эти санкции являются незаконными, и они вредят не только нашим предпринимателям, но и предпринимателям Соединенных Штатов, — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против России, поскольку рестрикции обходятся Западу в миллиарды долларов. По его словам, он надеется на достижение договоренностей по Украине.

Профессор кафедры рекламы Сергей Зайнуллин отметил, что США могут снять с России часть санкций в течение пяти лет. Он также допустил выход из санкционного режима некоторых европейских стран, например, Венгрии и Словакии. При этом снятие антироссийских ограничений ЕС станет возможным только при кардинальной смене политического курса в европейских странах, подчеркнул эксперт.