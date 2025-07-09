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09 июля 2025 в 12:41

Юрист раскрыл, законно ли вырубать деревья на дачном участке

Юрист Русяев заявил, что собственники вправе вырубать деревья на участке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собственникам за вырубку деревьев на участке, как правило, не грозит штраф, заявил RT юрист Илья Русяев. Исключениями, по его словам, могут стать земли, которые входят в границы зеленого пояса или санитарно-защитной зоны.

Земельные участки, предоставленные гражданам в границах населенных пунктов для индивидуального пользования, к землям лесного фонда не относятся. А значит, собственник вправе распоряжаться произрастающей на участке растительностью, если только иное не установлено региональными или муниципальными актами, — пояснил Русяев.

Он уточнил, что наказать граждан могут за незаконную рубку растений в лесах и других охраняемых зонах. В таком случае россиянам грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Ответственность также предусмотрена за повреждение или самовольное выкапывание деревьев и кустарников на зеленых территориях, добавил эксперт.

Илья Русяев ранее заявил, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Во избежание проблем он посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.

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