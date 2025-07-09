Юрист раскрыл, законно ли вырубать деревья на дачном участке

Собственникам за вырубку деревьев на участке, как правило, не грозит штраф, заявил RT юрист Илья Русяев. Исключениями, по его словам, могут стать земли, которые входят в границы зеленого пояса или санитарно-защитной зоны.
Земельные участки, предоставленные гражданам в границах населенных пунктов для индивидуального пользования, к землям лесного фонда не относятся. А значит, собственник вправе распоряжаться произрастающей на участке растительностью, если только иное не установлено региональными или муниципальными актами, — пояснил Русяев.
Он уточнил, что наказать граждан могут за незаконную рубку растений в лесах и других охраняемых зонах. В таком случае россиянам грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Ответственность также предусмотрена за повреждение или самовольное выкапывание деревьев и кустарников на зеленых территориях, добавил эксперт.
Илья Русяев ранее заявил, что дачников зачастую штрафуют из-за несанкционированного сжигания мусора, а также несоблюдения санитарных и противопожарных требований. Во избежание проблем он посоветовал следить за состоянием своего участка и дома.