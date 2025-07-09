Орбан «указал на дверь» главе Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Х призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Свое заявление он сделал за день того, как в Страсбурге пройдет голосование по вотуму недоверия политику на фоне обвинений в коррупции.

Пора уйти, — написал Орбан.

Венгерский премьер уже давно критикует нынешнее руководство Евросоюза, включая политику в области миграции, Украины и санкций против России. Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен стали обвинения в закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания.

Ранее Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии. Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

Как считает эксперт Станислав Ткаченко, даже если Европарламент проголосует за вотум недоверия председателю Еврокомиссии, это не значит, что она уйдет в отставку. По его словам, назначение на должность и отставка главы ЕК принимается совместным решением Европарламента, Евросовета и совета министров Евросоюза.