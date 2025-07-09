Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 июля 2025 в 12:45

Орбан «указал на дверь» главе Еврокомиссии

Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку с поста главы Еврокомиссии

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Philipp von Ditfurth//dpa/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети Х призвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Свое заявление он сделал за день того, как в Страсбурге пройдет голосование по вотуму недоверия политику на фоне обвинений в коррупции.

Пора уйти, — написал Орбан.

Венгерский премьер уже давно критикует нынешнее руководство Евросоюза, включая политику в области миграции, Украины и санкций против России. Поводом для голосования в Европарламенте по вопросу о доверии фон дер Ляйен стали обвинения в закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания.

Ранее Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии. Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

Как считает эксперт Станислав Ткаченко, даже если Европарламент проголосует за вотум недоверия председателю Еврокомиссии, это не значит, что она уйдет в отставку. По его словам, назначение на должность и отставка главы ЕК принимается совместным решением Европарламента, Евросовета и совета министров Евросоюза.

Виктор Орбан
Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список российских звезд, которые дружили с Зеленским
Активность соискателей на российском рынке труда выросла
В офисе правой французской партии проходят обыски
Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID
Глава МО Франции обозначил красные линии в вопрос демилитаризации Украины
В «Артеке» завершился международный детский кинофестиваль
Съездить обязательно: топ-15 мест для отдыха в России в июле
В России введут единые правила для маркетплейсов
Ночную атаку РФ на Украину сочли одной из самых массированных с начала СВО
Минобороны раскрыло детали встречи Белоусова с министром обороны Казахстана
В Абхазии вора в законе пырнули ножом и выкинули за борт на сходке
Рост тарифов ЖКУ привлек внимание Генпрокуратуры
Составлен список мощнейших ударов по объектам на Украине с начала СВО
Мигрант изнасиловал девушку в магазине детской одежды
В Вологде решили снести памятник Сталину и вернуть за него деньги
Врач раскрыл, почему опасно жить на нижних этажах домов
Воронежского чиновника задержали через день после увольнения
На пляже в Курске начались восстановительные работы после прилета БПЛА
Михалков сделал неутешительный прогноз об информационной войне
Навка пришла на свадьбу Авериной в наряде с годовщины смерти Заворотнюк
Дальше
Самое популярное
Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната
Общество

Взрыв в ТЦ «Малина» в Рязани: что известно, теракт, граната

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.