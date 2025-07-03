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03 июля 2025 в 16:15

Эксперт оценил вероятность увольнения фон дер Ляйен из Еврокомиссии

Эксперт Ткаченко: решение об отставке фон дер Ляйен принимает не Европарламент

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Thierry Monasse/dpa/Global Look Press

Даже если Европарламент проголосует за вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, это не значит, что она уйдет в отставку, рассказал NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. По его словам, назначение на должность и отставка председателя Еврокомиссии принимается совместным решением Европарламента, Европейского совета и совета министров Европейского Союза.

Дело в том, что не Европарламент принимает решение об отставке. Он может рекомендовать. Правительства стран Европейского союза, которые согласовывали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, должны будут теперь принять другое решение, о том, что они больше ее не поддерживают, — объяснил Ткаченко

По его словам, пока вероятность отставки фон дер Ляйен кажется небольшой.

Пока вроде бы правительство поддерживает Урсулу фон дер Ляйен. Поэтому на сегодняшний момент, 3 июля, мне кажется, что отставки не будет, но еще целая неделя впереди, — добавил эксперт.

Ранее Европарламент принял решение провести голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. До этого Суд ЕС признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин в 2021–2023 годах.

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