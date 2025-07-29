«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе

«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе Представитель ЕК Мерсье: Украина должна как можно скорее назначить директора БЭБ

Власти Украины должны как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. По его словам, это важно для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Киева в рамках процесса вступления в Евросоюз, передает украинский телеканал «Общественное».

Мерсье также отметил, что принятый закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины значительно подрывает компетенцию и полномочия антикоррупционных институтов страны. В связи с этим Киев должен поспешить с принятием закона, который восстановит независимость НАБУ, и воздержаться от реализации противоречивых положений, добавил представитель ЕК.

Здесь не может быть компромиссов, и мы ожидаем, что украинская власть будет упорно работать над восстановлением доверия своих граждан и международных партнеров путем решительных шагов в сфере верховенства права, — резюмировал Мерсье.

Ранее сообщалось, что кворум для рассмотрения нового законопроекта украинского лидера Владимиры Зеленского по восстановлению независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры был собран Верховной радой со второго раза. Как отметил депутат Ярослав Железняк, парламентарии поддержали инициативу.