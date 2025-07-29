Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 18:40

«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе

Представитель ЕК Мерсье: Украина должна как можно скорее назначить директора БЭБ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Украины должны как можно скорее назначить директора Бюро экономической безопасности, заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. По его словам, это важно для продвижения реформы ведомства, которая является частью обязательств Киева в рамках процесса вступления в Евросоюз, передает украинский телеканал «Общественное».

Мерсье также отметил, что принятый закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины значительно подрывает компетенцию и полномочия антикоррупционных институтов страны. В связи с этим Киев должен поспешить с принятием закона, который восстановит независимость НАБУ, и воздержаться от реализации противоречивых положений, добавил представитель ЕК.

Здесь не может быть компромиссов, и мы ожидаем, что украинская власть будет упорно работать над восстановлением доверия своих граждан и международных партнеров путем решительных шагов в сфере верховенства права, — резюмировал Мерсье.

Ранее сообщалось, что кворум для рассмотрения нового законопроекта украинского лидера Владимиры Зеленского по восстановлению независимости НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры был собран Верховной радой со второго раза. Как отметил депутат Ярослав Железняк, парламентарии поддержали инициативу.

Украина
Евросоюз
НАБУ
реформы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop
Эксперт раскрыл неприятные последствия атак на «Неофарм» и «Столички»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.