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29 июля 2025 в 13:58

Рада со второй попытки смогла принять решение по новому закону по НАБУ

Рада со второй попытки поддержала новый закон Зеленского по НАБУ

Фото: Global Look Press

Кворум для рассмотрения нового законопроекта украинского лидера Владимиры Зеленского по восстановлению независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) был собран Верховной радой со второго раза, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Парламентарии поддержали инициативу.

Антикоррупционный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий НАБУ и САП, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики не смог проголосовать за закон Зеленского из-за того, что не был сформирован кворум. Журналисты уточнили, что заседание было запланировано на 29 июля.

До этого президентом Украины была предложена инициатива, закрепляющая независимость НАБУ и САП. Согласно закону, прокуроры САП больше не могут получать распоряжения от генпрокурора или его заместителей. В документе прописано, что сотрудники ведомства подчиняются лишь его главе, первому заместителю и заместителю руководителя.

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