Рада со второй попытки смогла принять решение по новому закону по НАБУ

Рада со второй попытки смогла принять решение по новому закону по НАБУ Рада со второй попытки поддержала новый закон Зеленского по НАБУ

Кворум для рассмотрения нового законопроекта украинского лидера Владимиры Зеленского по восстановлению независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) был собран Верховной радой со второго раза, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Парламентарии поддержали инициативу.

Антикоррупционный комитет Рады единогласно поддержал законопроект о восстановлении прежних полномочий НАБУ и САП, — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики не смог проголосовать за закон Зеленского из-за того, что не был сформирован кворум. Журналисты уточнили, что заседание было запланировано на 29 июля.

До этого президентом Украины была предложена инициатива, закрепляющая независимость НАБУ и САП. Согласно закону, прокуроры САП больше не могут получать распоряжения от генпрокурора или его заместителей. В документе прописано, что сотрудники ведомства подчиняются лишь его главе, первому заместителю и заместителю руководителя.