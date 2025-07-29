Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ В Раде не смогли собрать кворум для рассмотрения нового закона по НАБУ

Отсутствие кворума стало причиной срыва рассмотрения членами комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики законопроекта украинского лидера Владимира Зеленского об укреплении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Эспрессо» со ссылкой на источники в парламенте. Заседание было намечено на 29 июля.

29 июля рассмотрение законопроекта Зеленского, который касается укрепления независимости НАБУ и САП, сорвалось в парламентском комитете по вопросам антикоррупционной политики. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о внесении Зеленским на рассмотрение нового закона по антикоррупционным органам Украины, который должен закрепить их независимость. Согласно инициативе, генпрокурор и его заместители лишаются возможности давать указания прокурорам САП, сотрудники которой находятся в подчинении главы ведомства, а также его первого заместителя и заместителя.