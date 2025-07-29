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29 июля 2025 в 12:44

Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ

В Раде не смогли собрать кворум для рассмотрения нового закона по НАБУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие кворума стало причиной срыва рассмотрения членами комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики законопроекта украинского лидера Владимира Зеленского об укреплении независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Эспрессо» со ссылкой на источники в парламенте. Заседание было намечено на 29 июля.

29 июля рассмотрение законопроекта Зеленского, который касается укрепления независимости НАБУ и САП, сорвалось в парламентском комитете по вопросам антикоррупционной политики. Заседание не состоялось из-за отсутствия кворума, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о внесении Зеленским на рассмотрение нового закона по антикоррупционным органам Украины, который должен закрепить их независимость. Согласно инициативе, генпрокурор и его заместители лишаются возможности давать указания прокурорам САП, сотрудники которой находятся в подчинении главы ведомства, а также его первого заместителя и заместителя.

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